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İl Gıda Tarım Müdürlükleri KPSS Şartı Olmadan Memur Alımı Yapıyor!..

Türkiye İş Kurumu resmi internet sitesinden yayımlanan ilan ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri KPSS şartı olmadan KPSS’siz memur alımı yapacağını duyurdu. Bahsi geçen ilanlarda KPSS şartı aranmıyor ve başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. Başvuru şartları ve diğer detaylar şöyle;

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İl Gıda Tarım Müdürlükleri KPSS Şartı Olmadan Memur Alımı Yapıyor!..

Türkiye İş Kurumu resmi internet sitesinden yayımlanan ilan ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri KPSS şartı olmadan KPSS’siz memur alımı yapacağını duyurdu. Bahsi geçen ilanlarda KPSS şartı aranmıyor ve başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. Başvuru şartları ve diğer detaylar şöyle;

08 Ağustos 2018 Çarşamba 12:38
İl Gıda Tarım Müdürlükleri KPSS Şartı Olmadan Memur Alımı Yapıyor!..

Türkiye İş Kurumu resmi internet sitesinden yayımlanan ilan ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri  KPSS şartı olmadan KPSS’siz memur alımı yapacağını duyurdu. Bahsi geçen ilanlarda KPSS şartı aranmıyor ve başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. Başvuru şartları ve diğer detaylar şöyle;

Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanan ilanda Eskişehir ve Muğla İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüklerine KPSS şartı olmadan 3 memur alımı yapıyor. KPSS'siz memur alımı yapılacak iller Eskişehir ve Muğla olarak yayımlanan ilanın son başvuru tarihi olarak 16 Ağustos 2018 olarak belirlendi.

Muğla'da görevlendirilmek üzere 1 Beden işçisi alınacak. İŞKUR İlan numarası 00004589601 olan ilanın başvuracakların ilköğretim mezunu olması gerekiyor.

Eskişehir'de görevlendirilecek olan 2 Temizlik görevlisi için İŞKUR ilan numarası 00004589667 ve 00004589819 olarak yayımlandı.İlkokul mezunu olanlar temizlik görevlisi ilanına başvuruda bulunabilir.

Başvurular ilgili şehirlerin İŞKUR müdürlüklerine ve İŞKUR internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 08.08.2018 13:14
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Kpss şartı OlmadanMemur Alımı
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Hande 23 dakika önce

Öyle bir bildirim geliyo ki sanki 100 binler alınıyo alt tarafı 3 kişiymiş

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Noname 12 dakika önce

Doğrudur. 1+ her zaman çoğul oluyor.

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