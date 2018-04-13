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Havayolu Şirketine Tecrübesiz-Tecrübeli En Az İlkokul Mezunu Personel Alınacak

Türkiye'nin en büyük havayolu şirketlerinden Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş farklı pozisyonlarda bir çok personel alımı yapmaya hazırlanıyor.

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Havayolu Şirketine Tecrübesiz-Tecrübeli En Az İlkokul Mezunu Personel Alınacak

Türkiye'nin en büyük havayolu şirketlerinden Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş farklı pozisyonlarda bir çok personel alımı yapmaya hazırlanıyor.

13 Nisan 2018 Cuma 16:50
Havayolu Şirketine Tecrübesiz-Tecrübeli En Az İlkokul Mezunu Personel Alınacak

Pegasus'dan yapılan ve çeşitli internet sitelerinde de yayımlanan ilanlarda Kabin Memuru, İş Zekası Uzmanı, Kıdemli İç Denetçi, En Az İlkokul Mezunu işçi, servis uzmanı, Ağ planlama uzmanı, Misafir İlişkileri Temsilcisi, Misafir Destek Elemanı, Uçak Mühendisi Dijital Pazarlama uzmanı gibi pozisyonlarda alım yapılacağı belirtildi.

Her bir pozisyon için mezuniyet şartları ve kriterler değişkenlik gösteriyor. Başvuru sürecine dair detaylı bilgilendirmeye göz atmak ve başvuru işlemlerini gerçekleştirmek için www.kariyer.net/firma-profil/pegasus-hava-tasimaciligi-a-s-7740-32618 adresini ziyaret edebilirsiniz. CV göndermek için öncelikle ilgili internet sitesine kayıt olmanız ve özgeçmişinizi doldurmanız gerekiyor , daha sonra  www.kariyer.net/firma-profil/pegasus-hava-tasimaciligi-a-s-7740-32618  adresinden size uygun işe başvuru yapabilirsiniz.

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Son Güncelleme: 13.04.2018 16:54
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