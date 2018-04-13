Havayolu Şirketine Tecrübesiz-Tecrübeli En Az İlkokul Mezunu Personel Alınacak

Pegasus'dan yapılan ve çeşitli internet sitelerinde de yayımlanan ilanlarda Kabin Memuru, İş Zekası Uzmanı, Kıdemli İç Denetçi, En Az İlkokul Mezunu işçi, servis uzmanı, Ağ planlama uzmanı, Misafir İlişkileri Temsilcisi, Misafir Destek Elemanı, Uçak Mühendisi Dijital Pazarlama uzmanı gibi pozisyonlarda alım yapılacağı belirtildi.

Her bir pozisyon için mezuniyet şartları ve kriterler değişkenlik gösteriyor. Başvuru sürecine dair detaylı bilgilendirmeye göz atmak ve başvuru işlemlerini gerçekleştirmek için www.kariyer.net/firma-profil/pegasus-hava-tasimaciligi-a-s-7740-32618 adresini ziyaret edebilirsiniz. CV göndermek için öncelikle ilgili internet sitesine kayıt olmanız ve özgeçmişinizi doldurmanız gerekiyor , daha sonra www.kariyer.net/firma-profil/pegasus-hava-tasimaciligi-a-s-7740-32618 adresinden size uygun işe başvuru yapabilirsiniz.

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