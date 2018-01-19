Gürçeşme Belediyesine KPSS'siz Personel Alınacak ( Büro İşçisi, Duvar Ustası, Dağıtıcı)

Gürçeşme Belediyesine En Az İlkokul Mezunu Personel Alınacak ( Büro İşçisi, Duvar Ustası, Dağıtıcı)

Gürçeşme Belediye Başkanlığı'na en az ilkokul mezunu 3 personel alımı yapılacağına ilişkin duyuru İŞKUR üzerinden yayımlandı. İŞKUR'dan yapılan duyuruda başvuru işlemlerinin 10 gün boyunca geçerli olacağı , büro işçisi, duvar ustası ve dağıtıcı olarak istihdam edilecek personelin asgari ücretle çalıştırılacağı belirtildi. Kura çekimi belediye binasında yapılacak.

Konuyla ilgili İŞKUR'dan yapılan duyuruda, "Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir. Müracaat tarihleri çakışan, aynı Kamu Kurum ve Kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi Kamu Kurum ve Kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır.

Taleplere başvuru yapan ve nihai listede ismi bulunan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan/noter kura çekilişinden önce talebi veren Kamu Kurum ve Kuruluşuna ibraz etmelidir. Kendilerine yapılan bildirme rağmen bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar noterlikçe çekilişi yapılacak listeden çıkarılabilirler.

Merkezi sınav uygulanmayacak kişilerden (önceliklilerden) müracaat eden adaylar da ayrı bir liste ile noter kura çekilişine tabi tutulmak üzere talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna bildirilecektir. İşyerine ismi bildirilen ve noter çekilişi ile mülakata hak kazanan kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren Kamu Kurum ve Kuruluşu tarafından yazılı veya sms olarak bildirilecektir. Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz. Gürçeşme Belediye Başkanlığında istihdam edilmek üzere Kaldırım işçisi Meslekli, Asgari ücret karşılığı çalıştırılacak adaylardan Meslekle ilgili belgeleri Noter Kura çekimi tarihinden önce istemektedir. Şartları taşıyan adaylar Noter Kurasına tabi olacaktır. Nihai listede isimleri bildirilen adaylardan Noter kurasına tabi tutulmayacak olanlar bir liste halinde İşkur'a bildirilecektir.

Noter Kura çekimi 23.02.2018 Cuma günü saat 10:00 da Belediye hizmet Binasında yapılacaktır." ifadelerine yer verildi. Detaylı bilgi için www.iskur.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA