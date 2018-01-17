Göksun Mehmet Sağlam Öğretmenevi Müdürlüğü'ne En Az İlkokul Mezunu Personel Alınacak

Kahramanmaraş Göksun'daki Öğretmenevi Müdürlüğü'ne en az ilkokul mezunu personel alımı yapılacak. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanda başvuru işlemlerinin 26 Ocak 2018 tarihine kadar devam edeceği belirtildi. Göksun Mehmet Sağlam Öğretmenevi Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda kuruma Diyetisyen, Bulaşıkçı, Şoför, Garson, Aşçı, Beden İşçisi gibi pozisyonlarda toplam 30 personel alınacağı bildirildi. İlçe'de ikamet eden adaylar başvurularını İŞKUR şubeleri ya da www.iskur.gov.tr üzerinden yapabilecekler.

Konu hakkında detaylı bilgiye erişim sağlamak için İŞKUR'u ziyaret edebilirsiniz. Göksun Öğretmenevinden konuyla ilgili yapılan duyuruda, "31.01.2018 tarihinde saat:09:30 da Yeni Mah. Kekilli Ahmet Cad. Göksun / Kahramanmaraş adresindeki Göksun METEM Konferans Salonunda noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Taleplere başvuru yapan ve nihai listede yer alan adaylar, eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, yabancı dil şartı vb. koşulları taşıyıp taşımadıklarını yazılı veya sözlü sınavdan önce talebi veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz etmek zorundadır. Bu durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar nihai listeden çıkarılarak sıralamada yer alan diğer kişiler listelere dahil edilecektir. Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir. Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın, tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.

İşyerine ismi bildirilen kişilere yazılı veya sözlü sınavın yeri ve zamanı talebi veren kamu kurum ve kuruluşu tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir. Kuraya tabi olan işgücü taleplerine şartları uyan ve müracaatları kabul edilenlerin tamamı noter huzurunda kura çekimi için işverene gönderilir. Kuraya tabi taleplere başvuran önceliklilerin tamamı kura çekilmek üzere, isim ve adresleri ile durumlarına ilişkin açıklayıcı bilgilerle birlikte, ayrı bir liste halinde kamu kurum ve kuruluşuna bildirilir. Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz" ifadelerine yer verildi.

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