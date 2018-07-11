Gelir İdaresi Başkanlığı'na 1000 GUY Alınacak!

Gelir İdaresi Başkanlığına (A) grubu kadrolara atanmak üzere KPSSP48 puan türünden farklı illere toplam 1000 Gelir Uzman Yardımcısı alınacaktır.
Başvurular, 03 Temmuz 2018 Salı günü başlayıp, 26 Temmuz 2018 Perşembe günü saat 17. 30'da sona erecektir.
Söz konusu ilanın tam metni şöyle;
GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
Başkanlığımızca, aşağıdaki tabloda belirtilen yerlerde açık bulunan kadrolara atanmak üzere, 1000 (bin) Gelir Uzman Yardımcısı alınacaktır.
|
ATAMA YAPILACAK YERLER
|
KONTENJAN
|
TOPLAM
|
İLİ
|
İLÇESİ
|
ADANA
|
MERKEZ
|
25
|
25
|
ANKARA
|
MERKEZ
|
170
|
170
|
AYDIN
|
MERKEZ
|
10
|
25
|
NAZİLLİ
|
5
|
SÖKE
|
5
|
DİDİM
|
5
|
BALIKESİR
|
MERKEZ
|
15
|
20
|
AYVALIK
|
5
|
BURSA
|
MERKEZ
|
50
|
50
|
DENİZLİ
|
MERKEZ
|
20
|
20
|
DİYARBAKIR
|
MERKEZ
|
15
|
20
|
ERGANİ
|
5
|
EDİRNE
|
MERKEZ
|
15
|
20
|
UZUNKÖPRÜ
|
5
|
ESKİŞEHİR
|
MERKEZ
|
20
|
20
|
İSTANBUL
|
MERKEZ
|
300
|
300
|
İZMİR
|
MERKEZ
|
75
|
75
|
KAHRAMANMARAġ
|
MERKEZ
|
15
|
25
|
AFŞİN
|
5
|
ELBİSTAN
|
5
|
KAYSERİ
|
MERKEZ
|
25
|
25
|
KONYA
|
MERKEZ
|
25
|
25
|
MALATYA
|
MERKEZ
|
25
|
25
|
MANİSA
|
MERKEZ
|
10
|
25
|
SALİHLİ
|
5
|
SOMA
|
5
|
ALAŞEHİR
|
5
|
MERSİN
|
MERKEZ
|
15
|
15
|
MUĞLA
|
MERKEZ
|
5
|
20
|
BODRUM
|
5
|
FETHİYE
|
5
|
MARMARİS
|
5
|
SAKARYA
|
MERKEZ
|
20
|
20
|
SAMSUN
|
MERKEZ
|
20
|
20
|
ŞANLIURFA
|
MERKEZ
|
20
|
20
|
TRABZON
|
MERKEZ
|
20
|
20
|
ZONGULDAK
|
MERKEZ
|
10
|
15
|
EREĞLİ
|
5
Adaylar, başvuru sırasında sadece bir ili tercih edebileceklerdir. Tercih edilen bu ilin ilçelerine de atama yapılacağı belirlenmiĢse adaylar atanmak istedikleri ilçeleri öncelik sırasına göre baĢvuru formunda belirteceklerdir. Adaylar daha sonra bu tercihlerinden vazgeçemeyeceklerdir.
Sınava katılma Ģartlarını taĢıyan ve usulüne uygun olarak baĢvuranların; il bazında toplam kadro sayısının 5 (beş) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri il dikkate alınarak KPSS (A) P48 türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 5 (beş) katı aday giriş sınavına çağrılacaktır. KPSS (A) P48 türünden eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.
SINAV TARİHİ VE YERİ
-
Giriş sınavının yazılı bölümü 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacaktır.
- Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine iliĢkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce e-Devlet portalı (http://www.turkiye.gov.tr) ile BaĢkanlığımız resmi internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecektir.
SINAV BAŞVURU ŞARTLARI
-
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel Şartları taşımak,
- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,
- 01.01.2018 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1983 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),
- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,
- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,
- ÖSYM tarafından 21 Mayıs 2017 ve 27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının KPSS (A) P48 türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,
- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.
SINAV BAŞVURUSU
-
Başvurular, 03 Temmuz 2018 Salı günü başlayıp, 26 Temmuz 2018 Perşembe günü saat 17.30'da sona erecektir.
- Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına iliĢkin açıklamalar internet sitesinde yer almaktadır.
- Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.
SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
-
Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.
- Giriş sınavının yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek olup, sınav konularına aşağıda yer verilmiştir.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi;
Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-ġirketler-Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler).
İktisat Grubu; Makro İktisat, Mikro İktisat, Uluslararası İktisat, İşletme İktisadı, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar.
Maliye Grubu; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.
Muhasebe Grubu; Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, ġirketler Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Ticari Hesap.
Değerlendirme
-
Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; yerler itibarıyla, adayların başvuru sırasında tercih ettikleri il dikkate alınarak en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, o il için atama yapılacak toplam kadro sayısının iki katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Ayrıca, son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.
- Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.
- Sözlü sınavda, adayların muhakeme gücü, bir konuyu kavrama, özetleme ve ifade etme yeteneği, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, yetenek ve kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı da göz önünde bulundurularak, her adaya sınav kurulu başkan ve üyelerinin (sözlü sınavın birden fazla komisyon tarafından yapılması halinde ilgili komisyon üyelerinin) her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder.
- Sözlü sınavda başarılı olmak için alınan puanın 70'ten az olmaması gerekmektedir.
- Giriş sınavı puanı; sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.
- Giriş sınavı sonuçları, sınav kurulunca, giriş sınav puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar asil aday belirlenir.
- Ayrıca başarılı olmak şartıyla giriş sınavında ilan edilen yerlerdeki kadronun %25’ ine kadar yedek aday belirlenir.
- Asil ve yedek listeler, bu duyuruda belirtilen yerler göz önünde bulundurulmak suretiyle oluşturulacaktır.
- Asil ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya, yazılı puanının da eşit olması halinde, KPSS (A) P48 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.
- Yedek listede yer alan adayların hakları aynı il için yapılacak müteakip yazılı sınav tarihine kadar geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teĢkil etmez. Ayrıca, bu süre içerisinde başka bir il için açılan sınavda başarılı olarak ataması yapılan yedek adayların hakları sona erer.
- Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak asil ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
Söz konusu ilanın tam metnine erişmek için tıklayınız.