Gelir İdaresi Başkanlığı'na 1000 GUY Alınacak!

Gelir İdaresi Başkanlığına (A) grubu kadrolara atanmak üzere KPSSP48 puan türünden farklı illere toplam 1000 Gelir Uzman Yardımcısı alınacaktır.



Başvurular, 03 Temmuz 2018 Salı günü başlayıp, 26 Temmuz 2018 Perşembe günü saat 17. 30'da sona erecektir.



Söz konusu ilanın tam metni şöyle;

MERSİN MERKEZ 15 15 MUĞLA MERKEZ 5 20 BODRUM 5 FETHİYE 5 MARMARİS 5 SAKARYA MERKEZ 20 20 SAMSUN MERKEZ 20 20 ŞANLIURFA MERKEZ 20 20 TRABZON MERKEZ 20 20 ZONGULDAK MERKEZ 10 15 EREĞLİ 5

Adaylar, başvuru sırasında sadece bir ili tercih edebileceklerdir. Tercih edilen bu ilin ilçelerine de atama yapılacağı belirlenmiĢse adaylar atanmak istedikleri ilçeleri öncelik sırasına göre baĢvuru formunda belirteceklerdir. Adaylar daha sonra bu tercihlerinden vazgeçemeyeceklerdir.

Sınava katılma Ģartlarını taĢıyan ve usulüne uygun olarak baĢvuranların; il bazında toplam kadro sayısının 5 (beş) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri il dikkate alınarak KPSS (A) P48 türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 5 (beş) katı aday giriş sınavına çağrılacaktır. KPSS (A) P48 türünden eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

SINAV TARİHİ VE YERİ

Giriş sınavının yazılı bölümü 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü saat 10.00 'da Ankara 'da yapılacaktır.

Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine iliĢkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce e-Devlet portalı ( http://www.turkiye.gov.tr ) ile BaĢkanlığımız resmi internet sitesinde ( http://www.gib.gov.tr ) ilan edilecektir.

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI