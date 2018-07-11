Eti Maden İşletmeleri Sürekli İşçi Olarak 1 Engelli Proses İşçisi Alacak

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne Engelli 1 daimi / sürekli İşçi açıktan alınacaktır.

Eskişehir Seyitgazi'de faaliyet gösteren Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne engelli 1 daimi işçinin, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Altındağ Hizmet Merkezine 10.07.2018 tarih ve 16740 sayılı yazı ile işgücü talebinde bulunulmuş olup söz konusu talep 18.07.2018 tarihi itibarıyla yayımlanması istenilmiştir.

Söz konusu engelli 1 daimi işçi için aranılan şartlar, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Altındağ Hizmet Merkezi tarafından, www.iskur.gov.tr internet sayfasında yayımlanacak olup isteklilerin söz konusu ilanı takip etmeleri gerekmektedir.