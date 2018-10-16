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Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü KPSS'siz Lise Mezunu Sürekli İşçi Alacak

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü'nde görevlendirilmek üzere 1 sürekli işçi alımı yapacak.

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Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü KPSS'siz Lise Mezunu Sürekli İşçi Alacak

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü'nde görevlendirilmek üzere 1 sürekli işçi alımı yapacak.

16 Ekim 2018 Salı 09:45
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü KPSS'siz Lise Mezunu Sürekli İşçi Alacak

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü'nde görevlendirilmek üzere 1 sürekli işçi alımı yapacak.

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinde yayımlanan ilanda ''Teşekkülümüz Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğüne (Bamdırma/BALIKESİR) 1 daimi işçinin, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Altındağ Hizmet Merkezine 15.10.2018 tarih ve 23921 sayılı yazımız ile işgücü talebinde bulunulmuş olup söz konusu talebimizin 23.10.2018 tarihi itibarıyla yayımlanması istenilmiştir.'' ifadelerine yer verildi.

1 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI YAPILACAK

Söz konusu 1 daimi işçi için aranılan şartlar, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Altındağ Hizmet Merkezi tarafından, www.iskur.gov.tr internet sayfasında yayımlanacak olup isteklilerin söz konusu ilanı takip etmeleri gerekmektedir.

LİSE MEZUNU PROSES İŞÇİSİ ALINACAK

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere Elektronik branşında lise mezunu KPSS şartı olmadan Türkiye İş Kurumu aracılığıyla 1 sürekli işçi alımı yapılacak.

İLANA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

iskur.gov.tr adresi üzerinden ETİ Maden şeklinde arama yapıldığında çıkan ilanın altında bulunan başvuru butonuna basarak yada Ankara İŞKUR Müdürlüğü'ne bizzat müracaat ederek ilana başvuru yapabilirsiniz.

Binlerce İlan var: İŞKUR Sitesi Üzerinden Kendine Uygun İş Nasıl Bulunur? başlıklı haberimizi de okumanızı tavsiye ederiz.

Yeni ilanların cep telefonunuza bildirim olarak gelmesini isterseniz, KPSS CAFE android ve ios uygulamalarımızı indirebilirsiniz. Böylece yeni ilanlar yayımlandığında anında haberdar olabilirsiniz. Tek yapmanız gereken cep telefonunuzun uygulama mağazasına girip, arama bölümüne KPSS CAFE yazıp yükle butonuna basmak.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 16.10.2018 09:57
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