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EnerjiSA En Az Lise Mezunu Çok Sayıda Personel Alıyor-İnternetten Başvuru

EnerjiSA en az lise mezunu adaylar arasından çok sayıda personel alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilanın detayları, alım yapılacak pozisyonlar ve başvuru şekli haberimizin devamında.

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EnerjiSA En Az Lise Mezunu Çok Sayıda Personel Alıyor-İnternetten Başvuru

EnerjiSA en az lise mezunu adaylar arasından çok sayıda personel alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilanın detayları, alım yapılacak pozisyonlar ve başvuru şekli haberimizin devamında.

16 Ocak 2018 Salı 23:32
EnerjiSA En Az Lise Mezunu Çok Sayıda Personel Alıyor-İnternetten Başvuru

EnerjiSA tarafından çeşitli ilan ve kariyer sayfaları üzerinden yayımlanan ilanda en az lise mezunu adaylar arasından çok sayıda personel alımı yapılacağını açıkladı.

Dağıtım ve satış iş alanlarında yenilikçi ve farklılaşmıs uygulamaları ile, insanı odağımıza alan ve tüm paydaşlarına değer yaratmak adına Türkiye’nin enerjisi olarak tüm enerjisiyle çalışan EnerjiSA, Başkent, Ayedaş ve Toroslar olmak üzere faaliyet gösterdiği 3 dağıtım bölgesi ile 9 milyon müşterisiyle 14 ile ulaşıyor, yaklaşık 20 milyon kullanıcıya hizmet sağlıyor. Bu hizmetleri daha da ilerletmek ve müşterilerine kaliteli hizmet sunmak için EnerjiSA çok sayıda personel alımı yapacağını duyurdu.

Alım Yapılacak Pozisyonlar ve İlleri

    İş Uygulamaları Uzmanı    Ankara  
Yatırım/Bağlantı Planlama Uzmanı    İstanbul(Asya) 
Teknoloji Uzmanı    Ankara  
Elektrik Teknisyeni    İstanbul(Asya) 
Genel Başvuru      İstanbul(Asya) 
Proses Teknisyeni(Tufanbeyli)    Adana  
Proje Teknikeri    İstanbul(Asya)  
Proje Teknikeri    Adana, Gaziantep..
Elektirk Proses Teknisyeni-Köprü    Adana 
Laboratuvar Teknisyeni-Tufanbeyli    Adana 
Financial Planning and Controlling Specialist    İstanbul
Mekanik Bakım Mühendisi    Adana
Procurement Specialist    İstanbul(Avr.)  
Maden Mühendisi    Adana  
I&C Bakım Teknisyeni-Bandırma    Balıkesir 
Health Safety & Environment Specialist    Ankara  
İşletme Teknisyeni    Balıkesir
Operation and Maintenance Engineer    Balıkesir  
Mekanik Bakım Teknisyeni-Bandırma    Balıkesir 
Elektrik ve Kontrol ProsesTeknisyeni    Balıkesir 
Makine Bakım Teknisyeni    Adana 
I&C Bakım Teknisyeni - Arkun    Artvin
Mekanik Proses Teknisyeni    Kahramanmaraş  
Business Intelligence Process Leader    İstanbul(Asya)
Yatırım Planlama Uzmanı    Ankara  
Yatırım Planlama Uzmanı    Bartın  
Proje Mühendisi    Adana, Gaziantep...  
Yatırım/Bağlantı Planlama Uzmanı    Ankara  
İdari İşler Uzmanı    İstanbul(Asya)  
Avukat    Adana   
İşletme Mühendisi    Zonguldak  
Information Security Process Leader    İstanbul(Asya)  
Database Team Leader    İstanbul(Asya)  
Gelir Güvence Uzmanı    İstanbul(Asya)   
Human Resources Specialist    İstanbul(Avr.) 
Malzeme Planlama ve Koordinasyon Uzmanı    İstanbul(Asya)  
Project Development Team Leader    Ankara 
Project Development Specialist    İstanbul(Asya) 
Internal Auditor    İstanbul(Avr.) 
Kepçe Operatörü    Ankara  
İşletme Mühendisi    Çankırı  
İşletme Mühendisi    İstanbul(Asya)
İş Analisti Uzmanı    Ankar
Elektrik Teknikeri    Ankara 
.NET Yazılım Geliştirme Uzmanı    İstanbul(Asya)  
Business Analyst Process Leader    İstanbul(Asya) 
HR Specialist (Recruitment & Career Management)    İstanbul(Asya)   
Software Project Management Specialist    Ankara 
ENERGY DEMAND MANAGEMENT SPECIALIST    İstanbul(Asya) 
.NET Yazılım Geliştirme Süreç Yöneticisi    İstanbul(Asya)
Information Technology Leader (SAP)    İstanbul(Asya)  
Lojistik Operatörü    İstanbul(Asya)  
Customer Technical Services Specialist    Ankara 
Market Analysis and Trading Specialist    İstanbul(Avr.) 
Software Engineer    İstanbul(Avr.) 
Origination Specialist    İstanbul(Avr.)

Başvuru

EnerjiSA personel alımına başvurular aşağıdaki internet sayfası üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açması ve müracaatını bu adres üzerinden yapması gerekmektedir.

http://www.kariyer.net/enerjisa-dagitim-baskent-elektrik-dagitim-a-s-is-ilanlari-c9720-p34598/

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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