EnerjiSA En Az Lise Mezunu Çok Sayıda Personel Alıyor-İnternetten Başvuru

EnerjiSA tarafından çeşitli ilan ve kariyer sayfaları üzerinden yayımlanan ilanda en az lise mezunu adaylar arasından çok sayıda personel alımı yapılacağını açıkladı.

Dağıtım ve satış iş alanlarında yenilikçi ve farklılaşmıs uygulamaları ile, insanı odağımıza alan ve tüm paydaşlarına değer yaratmak adına Türkiye’nin enerjisi olarak tüm enerjisiyle çalışan EnerjiSA, Başkent, Ayedaş ve Toroslar olmak üzere faaliyet gösterdiği 3 dağıtım bölgesi ile 9 milyon müşterisiyle 14 ile ulaşıyor, yaklaşık 20 milyon kullanıcıya hizmet sağlıyor. Bu hizmetleri daha da ilerletmek ve müşterilerine kaliteli hizmet sunmak için EnerjiSA çok sayıda personel alımı yapacağını duyurdu.

Alım Yapılacak Pozisyonlar ve İlleri

İş Uygulamaları Uzmanı Ankara

Yatırım/Bağlantı Planlama Uzmanı İstanbul(Asya)

Teknoloji Uzmanı Ankara

Elektrik Teknisyeni İstanbul(Asya)

Genel Başvuru İstanbul(Asya)

Proses Teknisyeni(Tufanbeyli) Adana

Proje Teknikeri İstanbul(Asya)

Proje Teknikeri Adana, Gaziantep..

Elektirk Proses Teknisyeni-Köprü Adana

Laboratuvar Teknisyeni-Tufanbeyli Adana

Financial Planning and Controlling Specialist İstanbul

Mekanik Bakım Mühendisi Adana

Procurement Specialist İstanbul(Avr.)

Maden Mühendisi Adana

I&C Bakım Teknisyeni-Bandırma Balıkesir

Health Safety & Environment Specialist Ankara

İşletme Teknisyeni Balıkesir

Operation and Maintenance Engineer Balıkesir

Mekanik Bakım Teknisyeni-Bandırma Balıkesir

Elektrik ve Kontrol ProsesTeknisyeni Balıkesir

Makine Bakım Teknisyeni Adana

I&C Bakım Teknisyeni - Arkun Artvin

Mekanik Proses Teknisyeni Kahramanmaraş

Business Intelligence Process Leader İstanbul(Asya)

Yatırım Planlama Uzmanı Ankara

Yatırım Planlama Uzmanı Bartın

Proje Mühendisi Adana, Gaziantep...

Yatırım/Bağlantı Planlama Uzmanı Ankara

İdari İşler Uzmanı İstanbul(Asya)

Avukat Adana

İşletme Mühendisi Zonguldak

Information Security Process Leader İstanbul(Asya)

Database Team Leader İstanbul(Asya)

Gelir Güvence Uzmanı İstanbul(Asya)

Human Resources Specialist İstanbul(Avr.)

Malzeme Planlama ve Koordinasyon Uzmanı İstanbul(Asya)

Project Development Team Leader Ankara

Project Development Specialist İstanbul(Asya)

Internal Auditor İstanbul(Avr.)

Kepçe Operatörü Ankara

İşletme Mühendisi Çankırı

İşletme Mühendisi İstanbul(Asya)

İş Analisti Uzmanı Ankar

Elektrik Teknikeri Ankara

.NET Yazılım Geliştirme Uzmanı İstanbul(Asya)

Business Analyst Process Leader İstanbul(Asya)

HR Specialist (Recruitment & Career Management) İstanbul(Asya)

Software Project Management Specialist Ankara

ENERGY DEMAND MANAGEMENT SPECIALIST İstanbul(Asya)

.NET Yazılım Geliştirme Süreç Yöneticisi İstanbul(Asya)

Information Technology Leader (SAP) İstanbul(Asya)

Lojistik Operatörü İstanbul(Asya)

Customer Technical Services Specialist Ankara

Market Analysis and Trading Specialist İstanbul(Avr.)

Software Engineer İstanbul(Avr.)

Origination Specialist İstanbul(Avr.)

Başvuru

EnerjiSA personel alımına başvurular aşağıdaki internet sayfası üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açması ve müracaatını bu adres üzerinden yapması gerekmektedir.

http://www.kariyer.net/enerjisa-dagitim-baskent-elektrik-dagitim-a-s-is-ilanlari-c9720-p34598/

