EnerjiSA En Az Lise Mezunu Çok Sayıda Personel Alıyor-İnternetten Başvuru

EnerjiSA tarafından çeşitli ilan ve kariyer sayfaları üzerinden yayımlanan ilanda en az lise mezunu adaylar arasından çok sayıda personel alımı yapılacağını açıkladı.
Dağıtım ve satış iş alanlarında yenilikçi ve farklılaşmıs uygulamaları ile, insanı odağımıza alan ve tüm paydaşlarına değer yaratmak adına Türkiye’nin enerjisi olarak tüm enerjisiyle çalışan EnerjiSA, Başkent, Ayedaş ve Toroslar olmak üzere faaliyet gösterdiği 3 dağıtım bölgesi ile 9 milyon müşterisiyle 14 ile ulaşıyor, yaklaşık 20 milyon kullanıcıya hizmet sağlıyor. Bu hizmetleri daha da ilerletmek ve müşterilerine kaliteli hizmet sunmak için EnerjiSA çok sayıda personel alımı yapacağını duyurdu.
Alım Yapılacak Pozisyonlar ve İlleri
İş Uygulamaları Uzmanı Ankara
Yatırım/Bağlantı Planlama Uzmanı İstanbul(Asya)
Teknoloji Uzmanı Ankara
Elektrik Teknisyeni İstanbul(Asya)
Genel Başvuru İstanbul(Asya)
Proses Teknisyeni(Tufanbeyli) Adana
Proje Teknikeri İstanbul(Asya)
Proje Teknikeri Adana, Gaziantep..
Elektirk Proses Teknisyeni-Köprü Adana
Laboratuvar Teknisyeni-Tufanbeyli Adana
Financial Planning and Controlling Specialist İstanbul
Mekanik Bakım Mühendisi Adana
Procurement Specialist İstanbul(Avr.)
Maden Mühendisi Adana
I&C Bakım Teknisyeni-Bandırma Balıkesir
Health Safety & Environment Specialist Ankara
İşletme Teknisyeni Balıkesir
Operation and Maintenance Engineer Balıkesir
Mekanik Bakım Teknisyeni-Bandırma Balıkesir
Elektrik ve Kontrol ProsesTeknisyeni Balıkesir
Makine Bakım Teknisyeni Adana
I&C Bakım Teknisyeni - Arkun Artvin
Mekanik Proses Teknisyeni Kahramanmaraş
Business Intelligence Process Leader İstanbul(Asya)
Yatırım Planlama Uzmanı Ankara
Yatırım Planlama Uzmanı Bartın
Proje Mühendisi Adana, Gaziantep...
Yatırım/Bağlantı Planlama Uzmanı Ankara
İdari İşler Uzmanı İstanbul(Asya)
Avukat Adana
İşletme Mühendisi Zonguldak
Information Security Process Leader İstanbul(Asya)
Database Team Leader İstanbul(Asya)
Gelir Güvence Uzmanı İstanbul(Asya)
Human Resources Specialist İstanbul(Avr.)
Malzeme Planlama ve Koordinasyon Uzmanı İstanbul(Asya)
Project Development Team Leader Ankara
Project Development Specialist İstanbul(Asya)
Internal Auditor İstanbul(Avr.)
Kepçe Operatörü Ankara
İşletme Mühendisi Çankırı
İşletme Mühendisi İstanbul(Asya)
İş Analisti Uzmanı Ankar
Elektrik Teknikeri Ankara
.NET Yazılım Geliştirme Uzmanı İstanbul(Asya)
Business Analyst Process Leader İstanbul(Asya)
HR Specialist (Recruitment & Career Management) İstanbul(Asya)
Software Project Management Specialist Ankara
ENERGY DEMAND MANAGEMENT SPECIALIST İstanbul(Asya)
.NET Yazılım Geliştirme Süreç Yöneticisi İstanbul(Asya)
Information Technology Leader (SAP) İstanbul(Asya)
Lojistik Operatörü İstanbul(Asya)
Customer Technical Services Specialist Ankara
Market Analysis and Trading Specialist İstanbul(Avr.)
Software Engineer İstanbul(Avr.)
Origination Specialist İstanbul(Avr.)
Başvuru
EnerjiSA personel alımına başvurular aşağıdaki internet sayfası üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açması ve müracaatını bu adres üzerinden yapması gerekmektedir.
http://www.kariyer.net/enerjisa-dagitim-baskent-elektrik-dagitim-a-s-is-ilanlari-c9720-p34598/
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