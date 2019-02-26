En Az Lise Mezunu, KPSS'siz, Yüksek Maaşla Yurtdışında Memurluk Fırsatı!

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartı olmadan Dış İşleri Bakanlığı Hollanda Lahey Büyükelçiliği'nde görevlendirilmek üzere sözleşmeli sekreter alımı yapacağını açıkladı. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve detaylar haberimizin devamında yer almaktadır. İşte detaylar...

Dışişleri Bakanlığı tarafından "Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu" başlığı ile yayımlanan duyuruda "T.C. Lahey Büyükelçiliği’nde münhal bulunan bir adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Sınav tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak,

En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),

Çok iyi derecede Hollandaca ve Türkçe bilmek (Adayların iyi derecede İngilizce bilmeleri tercih sebebidir),

Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek (Adayların Word, Excel, Powerpoint başta olmak üzere bilgisayar programlarını kullanabilmeleri tercih sebebidir).

Başvurular en geç 8 Mart 2019, Cuma günü mesai bitimine kadar (18:00) Büyükelçiliğimiz Jan Evertstraat 15, 2514 BS, Den Haag adresine ulaşacak şekilde veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 09:00-18:00 saatleri arasında) şahsen yapılabilir. Postayla yapılan başvurularda meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Büyükelçiliğimiz sorumlu değildir.

Lahey Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu

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