Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

En Az Lise Mezunu KPSS'siz Kadın ve Erkek PÖH Alımına Yarım Milyon Başvuru Bekleniyor!

Yüzbinlerce aileleriyle birlikte milyonu aşkın kişi Polis Özel Harekat alımlarıyla ilgili İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'dan artık bir açıklama bekliyor. Yapılacak yeni bir Polis Özel Harekat alımında bir önceki şartlar geçerli olduğu takdirde tarihi bir başvuru rekoru geleceği su götürmez bir gerçek.

banner396

En Az Lise Mezunu KPSS'siz Kadın ve Erkek PÖH Alımına Yarım Milyon Başvuru Bekleniyor!

Yüzbinlerce aileleriyle birlikte milyonu aşkın kişi Polis Özel Harekat alımlarıyla ilgili İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'dan artık bir açıklama bekliyor. Yapılacak yeni bir Polis Özel Harekat alımında bir önceki şartlar geçerli olduğu takdirde tarihi bir başvuru rekoru geleceği su götürmez bir gerçek.

26 Ocak 2018 Cuma 15:22
En Az Lise Mezunu KPSS'siz Kadın ve Erkek PÖH Alımına Yarım Milyon Başvuru Bekleniyor!

En Az Lise Mezunu KPSS'siz Kadın ve Erkek PÖH Alımına Yarım Milyon Başvuru Bekleniyor!

Yüzbinlerce aileleriyle birlikte milyonu aşkın kişi Polis Özel Harekat alımlarıyla ilgili İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'dan artık bir açıklama bekliyor. Yapılacak yeni bir Polis Özel Harekat alımında bir önceki şartlar geçerli olduğu takdirde tarihi bir başvuru rekoru geleceği su götürmez bir gerçek.

Emniyet teşkilatının göz bebeği, terörle mücadelenin en büyük unsurlarından birisi olan Özel Harekat Polisi olmak isteyen gençler artık alım ve tarihle ilgili net bir açıklama bekliyor. Aylardır Süleyman Soylu'nun yapacağı tek bir açıklamaya kilitlenmiş durumda olan adaylar, şartlar ve kontenjan bilgisi konusunda sık sık BİMER, CİMER , Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı, İçişleri Bakanlığına mail ve mesaj yağdırıyor.

Bakan Soylu, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir canlı yayında: "Özel harekat alımına devam edeceğiz, jandarma da aynı şekilde. Türkiye ile milletimizle gurur duyuyoruz. 15 Temmuz'da en büyük hasarı neresi aldı Polis özel harekat merkezi aldı.295 bin kişi başvurdu. Bazen burun kıvırarak 'Acaba bu gençler geleceğe, değerlerimize sahip çıkacak mı diyen' lere  'biz ölümü göze alıyoruz 295 bin kişi olarak hazır bir şekilde polis özel harekat olmak istiyoruz' dediler. " demişti.

BİR SONRAKİ ALIMDA REKOR BAŞVURU GELECEKTİR

Bilindiği gibi ilgili alımlarda kadın adaylara kontenjan ayrılmamıştı. Kadın adaylara da kontenjan ayrılması durumunda, söz konusu alımlarda yarım milyon kişiye yakın başvuru gerçekleşmesi mümkün olacaktır.  Polis Özel Harekat alımlarıyla ilgili tüm detayları sizlerle paylaşacağız.

DİĞER KADIN VE ERKEK PÖH ADAYLARIYLA TANIŞ

Alımlarla ilgili aklınıza takılanları, başvuru şartlarıyla ilgili görüşlerinizi sayfanın altında bulunan yorum kısmı vasıtasıyla bizlerle ve diğer ziyaretçilerimizle paylaşabilirsiniz. PÖH alımları hakkında soru sorabileceğiniz diğer kadın ve erkek adaylarla konu hakkında bilgi alışverişinde bulunabileceğiniz facebook grubuna katılım için lütfen TIKLAYIN.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 26.01.2018 16:03
Anahtar Kelimeler:
KpsssizPöh AlımıPöh Alımları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ppöh 26 dakika önce

Yarım milyonun yarısı zaten göbekli sigara içen tipler.10 şınav çek desen çekemez sırf maası var diye pöh olmak istiyor.Söz yok...

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
THY 2018'de 7 Bin Personel Alacağını Açıklamıştı-İlk İlanlar Yayımlandı
THY 2018'de 7 Bin Personel Alacağını Açıklamıştı-İlk İlanlar Yayımlandı
PTT 2018'de Binlerce Personel Alacak ! KPSS Şartı Kalktı
PTT 2018'de Binlerce Personel Alacak ! KPSS Şartı Kalktı
Eczacıbaşı En Az Lise Mezunu Çok Sayıda Personel Alıyor-İnternetten Başvuru İmkanı
Eczacıbaşı En Az Lise Mezunu Çok Sayıda Personel Alıyor-İnternetten Başvuru İmkanı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim