En Az Lise Mezunu KPSS'siz Kadın ve Erkek PÖH Alımına Yarım Milyon Başvuru Bekleniyor!

Yüzbinlerce aileleriyle birlikte milyonu aşkın kişi Polis Özel Harekat alımlarıyla ilgili İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu'dan artık bir açıklama bekliyor. Yapılacak yeni bir Polis Özel Harekat alımında bir önceki şartlar geçerli olduğu takdirde tarihi bir başvuru rekoru geleceği su götürmez bir gerçek.

Emniyet teşkilatının göz bebeği, terörle mücadelenin en büyük unsurlarından birisi olan Özel Harekat Polisi olmak isteyen gençler artık alım ve tarihle ilgili net bir açıklama bekliyor. Aylardır Süleyman Soylu'nun yapacağı tek bir açıklamaya kilitlenmiş durumda olan adaylar, şartlar ve kontenjan bilgisi konusunda sık sık BİMER, CİMER , Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı, İçişleri Bakanlığına mail ve mesaj yağdırıyor.

Bakan Soylu, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir canlı yayında: "Özel harekat alımına devam edeceğiz, jandarma da aynı şekilde. Türkiye ile milletimizle gurur duyuyoruz. 15 Temmuz'da en büyük hasarı neresi aldı Polis özel harekat merkezi aldı.295 bin kişi başvurdu. Bazen burun kıvırarak 'Acaba bu gençler geleceğe, değerlerimize sahip çıkacak mı diyen' lere 'biz ölümü göze alıyoruz 295 bin kişi olarak hazır bir şekilde polis özel harekat olmak istiyoruz' dediler. " demişti.

BİR SONRAKİ ALIMDA REKOR BAŞVURU GELECEKTİR

Bilindiği gibi ilgili alımlarda kadın adaylara kontenjan ayrılmamıştı. Kadın adaylara da kontenjan ayrılması durumunda, söz konusu alımlarda yarım milyon kişiye yakın başvuru gerçekleşmesi mümkün olacaktır. Polis Özel Harekat alımlarıyla ilgili tüm detayları sizlerle paylaşacağız.

DİĞER KADIN VE ERKEK PÖH ADAYLARIYLA TANIŞ

Alımlarla ilgili aklınıza takılanları, başvuru şartlarıyla ilgili görüşlerinizi sayfanın altında bulunan yorum kısmı vasıtasıyla bizlerle ve diğer ziyaretçilerimizle paylaşabilirsiniz. PÖH alımları hakkında soru sorabileceğiniz diğer kadın ve erkek adaylarla konu hakkında bilgi alışverişinde bulunabileceğiniz facebook grubuna katılım için lütfen TIKLAYIN.

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