En Az Lise Mezunu KPSS şartsız Kızılay Personel Alımı ilanı yayınladı! Başvuru şartları neler?

Türkiye’de bir çok kişiye iş imkanı sunan Kızılay KPSS’ye girmeyen ve en az lise mezunu olan vatandaşlar için personel alım ilanı yayınladı.

KIZILAY 7 POZİSYONDA PERSONEL ALIM İLANI YAYINLADI

Kızılay tarafından yayınlanan ilanda Veri Doğrulama Uzmanı, Gençlik Çalışanı, Çağrı Merkezi Operatörü, İletişim Asistanı, Ruh Sağlığı Hemşiresi, İlk Yardım Eğitimcisi, Uzaktan Eğitim Yetkilisi arandığı açıklandı.

KIZILAY BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI:

VERİ DOĞRULAMA UZMANI

Üniversitelerin İstatistik, Endüstri Mühendisliği vb. lisans bölümlerinden mezun olan,

Veri analizi, veri doğrulaması ve raporlama konularından tecrübeli,

MS Office programlarına hakim, ileri düzeyde Excel ve Access bilgisine sahip, - Tercihen Tableau, SPSS vb. gibi veri analiz uygulamalarını kullanabilen (tercih sebebidir)

Tercihen iyi derecede İngilizce bilen,

Stratejik bakış açısına sahip, dikkatli, analitik, süreç/veri ve sonuç odaklı çalışabilen,

Yoğun iş temposunda çalışabilen,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli olan.

ÇAĞRI MERKEZİ PERSONELİ

En az lise mezunu olan,

İleri düzeyde Arapça bilen (Arapça mülakat gerçekleştirilecektir.),

Tercihen ikinci dil olarak Kürtçe bilen,

Gelen çağrılara ilişkin talepleri doğru analiz edebilen,

Çağrı merkezinde çalışma tecrübesi olan (tercih sebebidir),

Vardiya sisteminde çalışabilecek,

Takım çalışmasına yatkın,

Diksiyonu düzgün, ikna kabiliyeti yüksek,

Telefonda etkili iletişim kurabilen,

Ofis teknolojilerini etkin şekilde kullanabilen,

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli

Gaziantep ilinde ikamet etme engeli bulunmayan,

İLETİŞİM ASİSTANI ALIMI

Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren iletişimle ilgili bölümlerinden mezun olmak (İletişim fakültesi mezunu tercih sebebidir),

İyi seviyede İngilizce bilmek (ikinci dil olarak Arapça bilen tercih sebebidir),

Daha önce benzeri bir pozisyonda en az 1 yıllık iş deneyimi olmak,

Analitik düşünme yapısına sahip,

Çözüm odaklı düşünebilmek, sonuç odaklı olmak,

Etkili yazılı ve sözlü iletişim yeteneğine sahip olmak,

Ehliyet sahibi olan ve aktif araç kullanabilmek,

MS Office Programlarını ve ofis teknolojilerini etkin şekilde kullanabilmek,

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerliği en az 2 yıl tecilli olmak

RUH SAĞLIĞI HEMŞİRESİ ALIMI

Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerinden en az lisans mezunu olmak,

Psikiyatri Hemşireliği alanında yüksek lisans ya da doktora programlarını tamamlamış olmak,

Tercihen ruh sağlığı, halk sağlığı ve psikososyal destek konularında bilgi sahibi olmak ve bu konularda eğitim verme deneyimine sahip olmak,

Tercihen İlk Yardım Eğitmeni Sertifikasına sahip olmak,

Tercihen alanında 2 yıl deneyim sahibi olmak,

Tercihen Arapça ve/veya İngilizce bilmek,

Ekip çalışmasına yatkın olmak,

Planlama ve organizasyon yetkinliğine sahip olmak,

Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmek.

İLK YARDIM HEMŞİRESİ

Sağlık Bakanlığı İlk Yardım Yönetmeliğine göre sağlık ile ilgili yüksekokul, fakülte mezunu olmak,

İlk Yardım Eğitimcisi ve/veya İlk Yardım Eğitimci Eğitmeni sertifikasına sahip olmak,

Alanında en az 1 yıl deneyim sahibi olmak,

MS Office Programlarını iyi seviyede kullanabilmek,

İletişim gücü yüksek olmak,

İşbirliği ve ekip çalışmasına yatkın olmak,

Proje geliştirme ve raporlama yapabilmek,

İlk Yardım Eğitimi verebilecek seviyede İngilizce bilmek, (Mülakat esnasında test edilecektir.)

Esnek ve yoğun çalışma şartlarına uyum sağlayabilmek,

B sınıfı ehliyet sahibi olmak ve aktif araç kullanabilmek,

Yurt içi ve Yurt dışı seyahat engeli olmamak,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak,

UZAKTAN EĞİTİM YETKİLİSİ

Bilgisayar, eğitim bilimleri, endüstri mühendisliği, işletme, yönetim bilimleri veya kalite yönetimi içeren alanlarda lisans mezunu olan,

Açık kaynaklı ve lisanslı eğitim yönetim sistemleri, öğrenme yönetim sistemleri, çözüm, bildirim ve e-sertifika sistemleri yazılımlarına tercihen hâkim veya en az 1 yıl bunları kullanmış, kurmuş, geliştirmiş, yönetmiş olan,

Eğitim senaryoları geliştirme ve tasarlama konusunda deneyimli,

Eğitim içerik ve grafik tasarım bilişimi teknolojileri ve video konusunda deneyimli,

Kurumsal tecrübeye sahip,

Kalite süreçleri, kurumsallaşma ve dokümantasyon konusunda deneyimli,

İş geliştirme, ölçme değerlendirme ve istatistiksel analizler konusunda deneyimli,

Tüm eğitim bilişim süreçleri konusunda tecrübeli,

Temel bilgisayar, internet, sosyal medya yönetimi, temel grafik programları, ofis programları, web portal ve içerik programları konusunda deneyimli,

Tercihen İngilizce yabancı dil bilgisine sahip olan,

Askerlik hizmetini tamamlamış.

BAŞVURU SÜRECİ:

İlana başvurular internet üzerindne yapılmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki adrese gitmesi gerekmektedir.

https://basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx