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En Az Lise Mezunu dolgun :Maaşla Personel Alımı

3. Havalimanı güvenlik birimine en az lise mezunu adaylar arasından 3 bin 500 personel alımı yapılmaktadır. Başvurular devam ediyor. Peki ilana kimler başvurabilir?

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En Az Lise Mezunu dolgun :Maaşla Personel Alımı

3. Havalimanı güvenlik birimine en az lise mezunu adaylar arasından 3 bin 500 personel alımı yapılmaktadır. Başvurular devam ediyor. Peki ilana kimler başvurabilir?

01 Mayıs 2018 Salı 21:32
En Az Lise Mezunu dolgun :Maaşla Personel Alımı

İstanbul'a 3 Havalimanı kuruluyor. Kurulan yeni havalimanına 3 bin 500 güvenlik görevlisi alımı yapılıyor.

İGA Havaalanı Güvenlik şirketi tarafından çeşitli ilan ve kariyer sayfaları üzerinden yayımlanan ilanda, en az lise mezunu adaylar arasından güvenlik personeli alımı yapılacağı bildirildi.

2018 yılı başında yayımlanan ilana başvurular hale devam ediyor. Yayımlanan ilanlara başvuru için son tarih 29 Mayıs olarak açıklandı. Başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıyor olmaları ve 29 Mayıs tarihine kadar müracaatını yapması gerekmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI

  • 5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik kimlik kartına sahip,
  • Tercihen 35 yaşını geçmemiş,
  • Boy kilo orantısı,
  • Askerlik hizmetini tamamlamış,
  • Diksiyonu düzgün,
  • Sözlü iletişim kabiliyeti yüksek,
  • Vardiyalı çalışabilecek,

DİĞER İMKANLAR

Kadın & Erkek Güvenlik Görevlisi Adayları:
 
Dünyanın en büyük projesi olan İstanbul Yeni Havalimanı'nda görevlendirilmek üzere,İGA Güvenlik Hizmetleri bünyesinde istihdam edilecek, 25 yıllık görev süremizde bizimle çalışacak takım arkadaşları aramaktayız.
 
 Dolgun ücret + Yemek+ Servis (geniş servis ağı) + SGK
 
Kadın ve Erkek Güvenlik Görevlilerimiz için ücretsiz 4’er kişilik lojman imkânımız ve sosyal alanlarımız bulunmaktadır.

BAŞVURU

İlana başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki internet sayfasında gitmesi ve müracaatını internet sayfası üzerinden yapması gerekmektedir.

https://goo.gl/LXf7U6

MEMUR VE PERSONEL ALIM İLANLARI İÇİN;

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Bayram 6 dakika önce

Askerlik hizmeti ertelenmiş tecilli niye istemiyolar

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