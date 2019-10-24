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En az 5 bin lira maaşla KPSS şartsız erkek kadın Kızılay personel alacak! Başvuru şartları neler?

Kızılay kendi bünyesinde görev yapacak Adana, Kahramanmaraş, Kayseri illerinde görev alacak KPSS şartsız personel alımı yapacağını açıkladı. Kızılay’ın resmi internet sitesinde yayınlanan personel alım ilanında detaylar belli oldu.

En az 5 bin lira maaşla KPSS şartsız erkek kadın Kızılay personel alacak! Başvuru şartları neler?

Kızılay kendi bünyesinde görev yapacak Adana, Kahramanmaraş, Kayseri illerinde görev alacak KPSS şartsız personel alımı yapacağını açıkladı. Kızılay’ın resmi internet sitesinde yayınlanan personel alım ilanında detaylar belli oldu.

24 Ekim 2019 Perşembe 22:01
En az 5 bin lira maaşla KPSS şartsız erkek kadın Kızılay personel alacak! Başvuru şartları neler?

Kızılay Adana, Kahramanmaraş, Kayseri şehirlerinde çalışacak personel aradığını açıkladı. KPSS şartının aranmadığı personel alım ilanında başvuru şartları da duyuruldu. Başvuru şartları arasında Tercihen ruh sağlığı, halk sağlığı ve psikososyal destek konularında bilgi sahibi olmak ve bu konularda eğitim verme deneyimine sahip olmak, Tercihen İlk Yardım Eğitmeni Sertifikasına sahip olmak şartlarının yer aldığı görüldü.

KIZILAY PERSONEL ALIM İLANINDA BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI

Ayrıca Kızılay yayınladığı personel alım ilanında iş tanımı kısmında Toplum Merkezinde işbirliği yapılan diğer kurumlarda sağlıklı beslenme, hijyen, anne-bebek sağlığı, ilk yardım vb. konularda eğitimler verilmesi ve yararlanıcılara danışmanlık yapılması, Bölgede var olan sağlık hizmetleri ile ilgili haritalama ve güncellemeleri yapmak ve ilgili sağlık kuruluşları ile işbirliğinin gerçekleştirilmesini sağlamak yer aldı.

Planlama ve organizasyon yetkinliğine sahip olmak,

Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmek.

KIZILAY RUH SAĞLIĞI HEMŞİRESİ PERSONEL ALIM İLANI İŞ TANIMI

Toplum Merkezinde işbirliği yapılan diğer kurumlarda sağlıklı beslenme, hijyen, anne-bebek sağlığı, ilk yardım vb. konularda eğitimler verilmesi ve yararlanıcılara danışmanlık yapılması,

Bölgede var olan sağlık hizmetleri ile ilgili haritalama ve güncellemeleri yapmak ve ilgili sağlık kuruluşları ile işbirliğinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

Kronik sağlık sorunu , beslenme yetersizliği, ilaç ve medikal cihaz gibi sağlık ihtiyaçları tespit edilen kişilerin özel ihtiyaç fonu kapsamında değerlendirilmek üzere ilgili birime yönlendirilmesini sağlamak,

Bölgedeki yaygın sağlık sorunları ve sağlık hizmetine erişimde yaşanan sorunların tespit edilmesi, raporlanması ve çözüm önerileri üretilmesi,

Engelli, hamile, çocuk sahibi yararlanıcılarla görüşme yaparak onların bilgilendirilmesi, gerekli hizmetlere yönlendirilmesi ve takibinin gerçekleştirilmesi,

Faydalanıcıların hastane randevularının alınmasını sağlamak,

Tüm faaliyetlerin kayıt altına alınması ve ilgili raporlamaların yapılmasını sağlamak.

Hemşirelerin günümüzde en az 5 bin lira maaş aldığı biliniyor.

KIZILAY PERSONEL ALIM İLANI BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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