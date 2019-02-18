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EGM KPSS'siz Personel Alımı Yapıyor! İşte Başvuru Şartları

Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi'ne 1 engelli temizlik görevlisi, 1 kuru temizlemeci, 1 pasta ustası ve 1 de aşçı yardımcısı olmak üzere toplam 4 personel alımı yapıyor. Başvuracak adayların en az ilkokul mezunu olması gerekiyor. İşte detaylar...

EGM KPSS'siz Personel Alımı Yapıyor! İşte Başvuru Şartları

Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi'ne 1 engelli temizlik görevlisi, 1 kuru temizlemeci, 1 pasta ustası ve 1 de aşçı yardımcısı olmak üzere toplam 4 personel alımı yapıyor. Başvuracak adayların en az ilkokul mezunu olması gerekiyor. İşte detaylar...

18 Şubat 2019 Pazartesi 18:58
EGM KPSS'siz Personel Alımı Yapıyor! İşte Başvuru Şartları

Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi'ne 1 engelli temizlik görevlisi, 1 kuru temizlemeci, 1 pasta ustası ve 1 de aşçı yardımcısı olmak üzere toplam 4 personel alımı yapıyor. Başvuracak adayların en az ilkokul mezunu olması gerekiyor. İşte detaylar...

Aşçı yardımcısı; - Aşçılık yapabileceğine dair kalfalık veya ustalık belgesi sahibi olmak, - Sulu sıcak yemek çeşitleri üretimi konusunda en az iki (2) yıl iş tecrübesi olduğunu belgelemek, -Mutfak bölümü ile ilgili hijyen eğitimi almış olmak ve belgelendirmek, -En az ilkokul mezunu olmak, - Ankara İl Sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak. - 18-40 yaş aralığında olmak şartlarını taşımalı...

Kuru Temizlemeci; -Kuru Temizleme ile ilgili mesleki eğitim aldığına dair belgesi bulunmak, -En az İlkokul mezunu olmak, -Buhar makinesi, Ütü, Pres, Leke Makinesi ve Kuru Temizleme Makinesi kullanabiliyor olmak, - 18 yaşını tamamlamış olmak, - Ankara İl Sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak şartlarını taşımalı...

Pasta ustası; - Pasta Ustalığı yapabileceğine dair kalfalık veya ustalık belgesine sahip olmak, - Yaş pasta, kuru pasta, poğaça çeşitleri veya mayalı (Asgari Ücret) ürünlerin üretiminde en az iki (2) yıl iş tecrübesi olduğunu belgelemek, -Mutfak bölümü ile ilgili hijyen eğitimi almış olmak ve belgelendirmek, -En az ilkokul mezunu olmak, - Ankara İl Sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak, - 18-40 yaş aralığında olmak şartlarını taşımalı...

Engelli temizlik görevlisi; -Türk vatandaşı olmak, -En az ilkokul mezunu olmak, -En az %40 Engelli Olduğuna Dair Engelli Sağlık Kurulu Raporu almış olmak, - 18 yaşını tamamlamış olmak, - Ankara İl Sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak şartlarını taşımalı...

Alınacak personeller Ankara'daki EGM Polis Moral Eğitim Merkezi'nde görevlendirilecek ve asgari ücret maaş ödenecektir.

Başvuru yapmadan önce aşağıdaki bağlantılardan ulaşabileceğiniz başvuru kılavuzlarını inceleyiniz.

  1. ANKARA POLİS MORAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ-3 PERSONEL ALACAK
  2. ANKARA POLİS MORAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ-ENGELLİ İŞÇİ ALIMI

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 18.02.2019 19:37
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