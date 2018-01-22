Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Eczacıbaşı En Az Lise Mezunu Çok Sayıda Personel Alıyor-İnternetten Başvuru İmkanı

Eczacıbaşı Topluluğu tarafından personel alım ilanları yayımlandı. Ocak 2018 dönemine ait personel alım ilanlarında Eczacıbaşı Topluluğu 93 pozisyona çok sayıda personel alımı yapacağını duyurdu.

banner396

Eczacıbaşı En Az Lise Mezunu Çok Sayıda Personel Alıyor-İnternetten Başvuru İmkanı

Eczacıbaşı Topluluğu tarafından personel alım ilanları yayımlandı. Ocak 2018 dönemine ait personel alım ilanlarında Eczacıbaşı Topluluğu 93 pozisyona çok sayıda personel alımı yapacağını duyurdu.

22 Ocak 2018 Pazartesi 23:08
Eczacıbaşı En Az Lise Mezunu Çok Sayıda Personel Alıyor-İnternetten Başvuru İmkanı

Eczacıbaşı Şirketler Topluluğu, yayımladığı ilan ile farklı pozisyonlarda istihdam etmek üzere çok sayıda perosnel alımı yapacağını duyurdu.

1942 yılında Dr. Nejat F. Eczacıbaşı tarafından kurulan şirket, sanayi alanındaki ilk girişimini, 1952 yılında İstanbul’da kurulan Türkiye’nin ilk modern ilaç fabrikası ile gerçekleştirdi. Temel olarak yapı ürünleri, sağlık, tüketim ürünleri alanında, ulusal ve uluslararası pazarlara yönelik olarak faaliyet gösteren Eczacıbaşı Topluluğu, çeşitli ilan ve kariyer sayfaları üzerinden yayımladığı duyurusunda 93 farklı pozisyonda istihdam etmek üzere personel alımı yapacağını duyurdu. En az lise mezunu adayların başvuru yapabileceği ilanlar için başvurular internet üzerinden alınacaktır.

Alım Yapılacak Pozisyonlar

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ - KOCAELİ    Kocaeli  
ÜRÜN YÖNETİCİSİ YARDIMCISI    Kocaeli, İstanbul
ÇAMUR VE MASSE GELİŞTİRME UZMAN YARDIMCISI    Eskişehir 
AR&GE UZMAN MÜHENDİSİ    Eskişehir 
MÜŞTERİ HİZMETLERİ UZMANI    Eskişehir 
MÜŞTERİ SİPARİŞ VE TEDARİK UZMAN YARDIMCISI    Eskişehir
MÜŞTERİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCISI    Eskişehir
SATIŞ TEMSİLCİSİ - ANKARA    Ankara
MARKA YÖNETİCİSİ    İstanbul
KONTROL SİSTEMLERİ UZMAN YARDIMCISI    Kocaeli, İstanbul
MUHASEBE SORUMLUSU    Kocaeli 
SATIŞ TEMSİLCİSİ - ANTALYA    Antalya
MAKİNE ÜRETİM UZMAN YARDIMCISI    Kocaeli, İstanbul
TEDARİKÇİ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ    Eskişehir 
SATIN ALMA SORUMLU UZMANI    Eskişehir 
ÜRÜN YÖNETİCİSİ    Kocaeli, İstanbul
BUDGET AND REPORTING SPECIALIST    Kocaeli, İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİ    Eskişehir 
MALİYET KONTROL VE PLANLAMA UZMANI    Eskişehir
AR&GE LABORATUVAR SORUMLUSU    Eskişehir
MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ - ANTALYA    Antalya 
MÜHENDİSLİK UYGULAMA UZMAN YARDIMCISI    Eskişehir
İŞ GELİŞTİRME UZMANI    Kocaeli, İstanbul

Başvuru

Eczacıbaşı Topluluğu personel alımı başvuruları internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açması ve müracaatını bu adres üzerinden tamamlaması gerekmektedir.

http://www.kariyer.net/eczacibasi-toplulugu-is-ilanlari-c1026-p281/

Kpssscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Eczacıbaşı Personel AlımıLise Mezunu Personel AlımıIş IlanıIş BaşvurusuKariyer Personel Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DenizBank Farklı Pozisyonlara En Az Lise Mezunu Personel Alıyor
DenizBank Farklı Pozisyonlara En Az Lise Mezunu Personel Alıyor
Gürçeşme Belediyesine KPSS'siz Personel Alınacak ( Büro İşçisi, Duvar Ustası, Dağıtıcı)
Gürçeşme Belediyesine KPSS'siz Personel Alınacak ( Büro İşçisi, Duvar Ustası, Dağıtıcı)
Türk Telekom En Az Lise Mezunu Personel Alımı Başvuruları Başladı (Tecrübeli-Tecrübesiz)
Türk Telekom En Az Lise Mezunu Personel Alımı Başvuruları Başladı (Tecrübeli-Tecrübesiz)

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim