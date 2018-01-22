Eczacıbaşı En Az Lise Mezunu Çok Sayıda Personel Alıyor-İnternetten Başvuru İmkanı

Eczacıbaşı Şirketler Topluluğu, yayımladığı ilan ile farklı pozisyonlarda istihdam etmek üzere çok sayıda perosnel alımı yapacağını duyurdu.
1942 yılında Dr. Nejat F. Eczacıbaşı tarafından kurulan şirket, sanayi alanındaki ilk girişimini, 1952 yılında İstanbul’da kurulan Türkiye’nin ilk modern ilaç fabrikası ile gerçekleştirdi. Temel olarak yapı ürünleri, sağlık, tüketim ürünleri alanında, ulusal ve uluslararası pazarlara yönelik olarak faaliyet gösteren Eczacıbaşı Topluluğu, çeşitli ilan ve kariyer sayfaları üzerinden yayımladığı duyurusunda 93 farklı pozisyonda istihdam etmek üzere personel alımı yapacağını duyurdu. En az lise mezunu adayların başvuru yapabileceği ilanlar için başvurular internet üzerinden alınacaktır.
Alım Yapılacak Pozisyonlar
MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ - KOCAELİ Kocaeli
ÜRÜN YÖNETİCİSİ YARDIMCISI Kocaeli, İstanbul
ÇAMUR VE MASSE GELİŞTİRME UZMAN YARDIMCISI Eskişehir
AR&GE UZMAN MÜHENDİSİ Eskişehir
MÜŞTERİ HİZMETLERİ UZMANI Eskişehir
MÜŞTERİ SİPARİŞ VE TEDARİK UZMAN YARDIMCISI Eskişehir
MÜŞTERİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCISI Eskişehir
SATIŞ TEMSİLCİSİ - ANKARA Ankara
MARKA YÖNETİCİSİ İstanbul
KONTROL SİSTEMLERİ UZMAN YARDIMCISI Kocaeli, İstanbul
MUHASEBE SORUMLUSU Kocaeli
SATIŞ TEMSİLCİSİ - ANTALYA Antalya
MAKİNE ÜRETİM UZMAN YARDIMCISI Kocaeli, İstanbul
TEDARİKÇİ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ Eskişehir
SATIN ALMA SORUMLU UZMANI Eskişehir
ÜRÜN YÖNETİCİSİ Kocaeli, İstanbul
BUDGET AND REPORTING SPECIALIST Kocaeli, İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİ Eskişehir
MALİYET KONTROL VE PLANLAMA UZMANI Eskişehir
AR&GE LABORATUVAR SORUMLUSU Eskişehir
MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ - ANTALYA Antalya
MÜHENDİSLİK UYGULAMA UZMAN YARDIMCISI Eskişehir
İŞ GELİŞTİRME UZMANI Kocaeli, İstanbul
Başvuru
Eczacıbaşı Topluluğu personel alımı başvuruları internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açması ve müracaatını bu adres üzerinden tamamlaması gerekmektedir.
http://www.kariyer.net/eczacibasi-toplulugu-is-ilanlari-c1026-p281/
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