Eczacıbaşı En Az Lise Mezunu Çok Sayıda Personel Alıyor-İnternetten Başvuru İmkanı

Eczacıbaşı Şirketler Topluluğu, yayımladığı ilan ile farklı pozisyonlarda istihdam etmek üzere çok sayıda perosnel alımı yapacağını duyurdu.

1942 yılında Dr. Nejat F. Eczacıbaşı tarafından kurulan şirket, sanayi alanındaki ilk girişimini, 1952 yılında İstanbul’da kurulan Türkiye’nin ilk modern ilaç fabrikası ile gerçekleştirdi. Temel olarak yapı ürünleri, sağlık, tüketim ürünleri alanında, ulusal ve uluslararası pazarlara yönelik olarak faaliyet gösteren Eczacıbaşı Topluluğu, çeşitli ilan ve kariyer sayfaları üzerinden yayımladığı duyurusunda 93 farklı pozisyonda istihdam etmek üzere personel alımı yapacağını duyurdu. En az lise mezunu adayların başvuru yapabileceği ilanlar için başvurular internet üzerinden alınacaktır.

Alım Yapılacak Pozisyonlar

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ - KOCAELİ Kocaeli

ÜRÜN YÖNETİCİSİ YARDIMCISI Kocaeli, İstanbul

ÇAMUR VE MASSE GELİŞTİRME UZMAN YARDIMCISI Eskişehir

AR&GE UZMAN MÜHENDİSİ Eskişehir

MÜŞTERİ HİZMETLERİ UZMANI Eskişehir

MÜŞTERİ SİPARİŞ VE TEDARİK UZMAN YARDIMCISI Eskişehir

MÜŞTERİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCISI Eskişehir

SATIŞ TEMSİLCİSİ - ANKARA Ankara

MARKA YÖNETİCİSİ İstanbul

KONTROL SİSTEMLERİ UZMAN YARDIMCISI Kocaeli, İstanbul

MUHASEBE SORUMLUSU Kocaeli

SATIŞ TEMSİLCİSİ - ANTALYA Antalya

MAKİNE ÜRETİM UZMAN YARDIMCISI Kocaeli, İstanbul

TEDARİKÇİ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ Eskişehir

SATIN ALMA SORUMLU UZMANI Eskişehir

ÜRÜN YÖNETİCİSİ Kocaeli, İstanbul

BUDGET AND REPORTING SPECIALIST Kocaeli, İstanbul

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİSİ Eskişehir

MALİYET KONTROL VE PLANLAMA UZMANI Eskişehir

AR&GE LABORATUVAR SORUMLUSU Eskişehir

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ - ANTALYA Antalya

MÜHENDİSLİK UYGULAMA UZMAN YARDIMCISI Eskişehir

İŞ GELİŞTİRME UZMANI Kocaeli, İstanbul

Başvuru

Eczacıbaşı Topluluğu personel alımı başvuruları internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açması ve müracaatını bu adres üzerinden tamamlaması gerekmektedir.

http://www.kariyer.net/eczacibasi-toplulugu-is-ilanlari-c1026-p281/

Kpssscafe.com.tr | Ankara