Dşişleri Bakanlığı KPSS'siz Lise Mezunu Memur Alıyor!

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanda Londra Büyükelçiliği'ne KPSS şartı olmadan en az lise mezunu sözleşmeli sekreter alımı yapılacağını açıkladı. İşte detaylar...



Yayımlanan ilanda "T.C. Londra Büyükelçiliğinde münhal hale gelecek bir adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Adaylarda aranan nitelikler şöyle;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak,

En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),

Çok iyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek,

Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek. (MS Office ve İnternet Uygulamaları).

SINAV: Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

Yazılı Yeterlilik Sınavı: Yazılı eleme sınavı 2 Mart 2019 Cumartesi günü 10:00-12:00 ve 14:00-16:00 saatleri arasında “Yunus Emre Kültür Merkezi – 10 Maple Street W1T 5HA Londra” adresinde yapılacaktır.

Sınav konuları: Türkçe’den İngilizce’ye çeviri (1 saat) İngilizce’den Türkçe’ye çeviri (1 saat) Türkçe Kompozisyon (1 saat) Matematik (1 Saat) b) Sözlü ve Uygulamalı

Yarışma Sınavı: Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 15 Mart 2019 Cuma günü saat 10:00’da T.C. Londra Büyükelçiliği’nde yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.

Sözlü Sınav Konuları: Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi. Uygulamalı

Sınav Konuları : (Bilgisayarda) Daktilo sınavı

BAŞVURU TARİHİ: Başvurular en geç 15 Şubat 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Büyükelçiliğimizin “43 Belgrave Square London SW1X 8PA United Kingdom” adresine ulaşacak şekilde veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 09:00-12:30 ve 14:00-16:00 saatleri arasında) şahsen yapılabilir. Postayla yapılan başvurularda meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Büyükelçiliğimiz sorumlu değildir.

SINAV YERİ: Yazılı Sınav: Yunus Emre Kültür Merkezi 10 Maple Street W1T 5HA Londra

KPSS'SİZ LİSE MEZUNU SÖZLEŞMELİ MEMUR ALIM KILAVUZU

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