Dışişleri KPSS'siz Lise Mezunu 3 Kamu Personel Alımı Yapıyor

Liyon Başkonsolosluğu tarafından bir personel alım ilanı yayımlandı.

Dışişleri Bakanlığı Liyon Başkonsolosluğu tarafından Devlet Pesonel Başkanlığı resmi sayfasında yayımlanan ilanda, en az lise mezunu adaylar arasından KPSS'siz sözleşmeli sekreter alımı yapılacağına yer verildi. Yayımlanan ilanda 3 sekreter kadrosundan 1 tanesinin münhal halde olduğu, 2'sinin ise münhal hale geleceğine yer verildi.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak,

En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),

Çok iyi derecede Fransızca ve Türkçe bilmek,

Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.

BAŞVURU ŞEKLİ

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte Liyon Başkonsolosluğun 87, rue de Sèze, 69006 Lyon-France adresinde yapılacak. Başvurular şahsen veya posta yolu ile yapılacak.

Başvuru dilekçesi,

Özgeçmiş

Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri,

Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti,

Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti

Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,

2 renkli vesikalık fotoğraf.

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