Dışişleri Bakanlığı KPSS'siz Lise Mezunu Memur Alıyor!

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni bir ilan ile T.C. Singapur Büyükelçiliği'ne KPSS şartı olmadan, lise mezunu adaylar arasından Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter alınacağı açıklandı. Başvuru şartları ile ilgili detaylar haberimizin devamına yer almaktadır.



) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER :

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak,

3. En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),

8. Çok iyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek,

9. Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.

II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1. Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir)

2. Özgeçmiş (CV),

3. Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri,

4. Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti,

5. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (Yurtdışında eğitim görmüş lise mezunları için Eğitim Ataşeliklerinden alınacak “denklik belgesi”.),

6. Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,

7. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf.

Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir.



III) SINAV:

Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

a) Yazılı Yeterlilik Sınavı:

Yazılı eleme sınavı 17 Eylül 2019 Salı günü saat 10.00’da T.C. Singapur Büyükelçiliği, 2 Shenton Way#10-03 SGX Centre 1, Singapore 068804 merkezinde yapılacaktır.

Sınav konuları:

Türkçe’den İngilizce’ye çeviri (1 saat)

İngilizce’den Türkçe’ye çeviri (1 saat)

Türkçe Kompozisyon (1 saat)

Matematik ( 1 Saat)

b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:

Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 27 Eylül 2019 Cuma günü saat 10.00’da Büyükelçiliğimizde yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.

Sözlü Sınav Konuları : Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi.

Uygulamalı Sınav Konuları : ( Bilgisayarda) Daktilo sınavı

IV) BAŞVURU TARİHİ:

Başvurular en geç 2 Eylül 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Büyükelçiliğimizin 2 Shenton Way#10-03 SGX Centre 1, Singapore 068804 adresine ulaşacak şekilde veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 09.00 – 18.00 saatleri arasında) şahsen yapılabilir. Postayla yapılan başvurularda meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Büyükelçiliğimiz sorumlu değildir.

V) SINAV YERİ:

Yazılı Sınav: T.C. Singapur Büyükelçiliği, 2 Shenton Way#10-03 SGX Centre 1, Singapore 068804

Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C Singapur Büyükelçiliği, 2 Shenton Way#10-03 SGX Centre 1, Singapore 068804

Tel : +65 6422 7322

Fax : +65 6533 3360

E-mail: embassy.singapore@mfa.gov.tr

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