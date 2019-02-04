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Dışişleri Bakanlığı KPSS Şartı Olmadan Memur Alıyor!

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ilan ile Hamburg Başkonsolosluğu'nda görevlendirilmek üzere 41 yaşını geçmeyen adaylar arasından KPSS şartı olmadan memur alımı yapacağını açıkladı. İşte başvuru şartları...

Dışişleri Bakanlığı KPSS Şartı Olmadan Memur Alıyor!

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ilan ile Hamburg Başkonsolosluğu'nda görevlendirilmek üzere 41 yaşını geçmeyen adaylar arasından KPSS şartı olmadan memur alımı yapacağını açıkladı. İşte başvuru şartları...

04 Şubat 2019 Pazartesi 15:13
Dışişleri Bakanlığı KPSS Şartı Olmadan Memur Alıyor!

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ilan ile Hamburg Başkonsolosluğu'nda görevlendirilmek üzere 41 yaşını geçmeyen en az lise mezunu adaylar arasından KPSS şartı olmadan memur alımı yapacağını açıkladı. İşte başvuru şartları...

Sözleşmeli sekreter ünvanı ile alınacak personel için başvuru kılavuzunda şartlar şöyle açıklandı;

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak,
  • En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,
  • Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
  • Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
  • Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,
  • Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),
  • Çok iyi derecede Almanca ve Türkçe bilmek,
  • Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.

Başvurular başaladı ve 15 Şubat 2019 saat 17:00 mesai bitimine kadar devam edecek.

Sınav konuları, sınav yeri, mülakat bilgisi ve başvuruda istenen belgeler için başvuru kılavuzunu incelemelisiniz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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