Dış İşleri Bakanlığı KPSS'siz Memur Alıyor! Üstelik Yüksek Maaş...

Avrupa Birliği daimi temsilciliği sekreter alım ilanı yaynlandı! Detaylar haberimizde!

Dış İşleri Bakanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla yayınlanan duyuru ile Avrupa Birliği Daimi Temsilciliğinde görev yapmak üzere sözleşmeli Sekreter alımı yapılacağı duyuruldu. Yüksek prestijle iş sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat olan bu duyurunun ayrıntılarını veriyoruz.

Adaylardan istenen temel vasıf yabancı dil. İyi derecede İngilizce bilmenin yanı sıra eğer Fransızca da biliyorsanız tercih nedeni olacaktır.

PEKİ ŞARTLAR NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı,

En fazla 41 yaşında,

En az lise veya dengi okul seviyesinden mezun,

Kamu haklarından mahrum olmayan,

Erkek adayların için askerliğini yapmış olan,

Bilgisayar ve daktilo kullanabilen,

Her türlü iklim koşullarında çalışabileceğini bir sağlık raporu ile belgeyebilen (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),

Çok iyi derecede İngilizce ve Türkçe bilen, (Fransızca tercih sebebidir)

BAŞVURULAR NEREYE VE NASIL YAPILACAK?

Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği bünyesine gerçekleştirilecek alımlar için başvuru şartlarını sağlayan adaylarIN başvurularını 3 Mayıs 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Daimi Temsilcilik “DélégationPermanente de Turquieauprѐs UE, AvenuedesArts, 36-38 1040 BruxellesBelgique” adresine şahsen başvurmaları veya başvuru dosyalarını posta yoluyla ulaştırmaları gerekiyor.