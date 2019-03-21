Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Dış İşleri Bakanlığı KPSS'siz Memur Alıyor! Üstelik Yüksek Maaş...

Avrupa Birliği daimi temsilciliği sekreter alım ilanı yaynlandı! Detaylar haberimizde!

Dış İşleri Bakanlığı KPSS'siz Memur Alıyor! Üstelik Yüksek Maaş...

Avrupa Birliği daimi temsilciliği sekreter alım ilanı yaynlandı! Detaylar haberimizde!

21 Mart 2019 Perşembe 11:00
Dış İşleri Bakanlığı KPSS'siz Memur Alıyor! Üstelik Yüksek Maaş...

Avrupa Birliği daimi temsilciliği sekreter alım ilanı yaynlandı! Detaylar haberimizde!

Dış İşleri Bakanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla yayınlanan duyuru ile Avrupa Birliği Daimi Temsilciliğinde görev yapmak üzere sözleşmeli Sekreter alımı yapılacağı duyuruldu. Yüksek prestijle iş sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat olan bu duyurunun ayrıntılarını veriyoruz.

Adaylardan istenen temel vasıf yabancı dil. İyi derecede İngilizce bilmenin yanı sıra eğer Fransızca da biliyorsanız tercih nedeni olacaktır.

PEKİ ŞARTLAR NELER?

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı,
  • En fazla 41 yaşında,
  • En az lise veya dengi okul seviyesinden mezun,
  • Kamu haklarından mahrum olmayan,
  • Erkek adayların için askerliğini yapmış olan,
  • Bilgisayar ve daktilo kullanabilen, 
  • Her türlü iklim koşullarında çalışabileceğini bir sağlık raporu ile belgeyebilen (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),
  • Çok iyi derecede İngilizce ve Türkçe bilen, (Fransızca tercih sebebidir)

BAŞVURULAR NEREYE VE NASIL YAPILACAK?

Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği bünyesine gerçekleştirilecek alımlar için başvuru şartlarını sağlayan adaylarIN başvurularını 3 Mayıs 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Daimi Temsilcilik “DélégationPermanente de Turquieauprѐs UE, AvenuedesArts, 36-38 1040 BruxellesBelgique” adresine şahsen başvurmaları veya başvuru dosyalarını posta yoluyla ulaştırmaları gerekiyor.

Anahtar Kelimeler:
dış işleri bakanlığı kpss memur alıyor üstelik yüksek maaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kızılay personel alıyor! KPSS şartı yok!
Kızılay personel alıyor! KPSS şartı yok!
PTT KPSS Şartsız Personel Alımı Başvuruları Ne Zaman?
PTT KPSS Şartsız Personel Alımı Başvuruları Ne Zaman?
Karamollaoğlu'ndan 15 Temmuz Açıklaması
Karamollaoğlu'ndan 15 Temmuz Açıklaması

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim