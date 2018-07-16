Dicle Üniversitesi KPSS'siz Kamu Personeli Alıyor

Dicle Üniversitesi 2 adet İç Denetçi alımı için ilan yayımladı.

DPB'de az önce bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda 1 ve 5 derecede istihdam etmek üzere 2 adet İç Denetçi alımı yapılacağına yer verildi. 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca Üniversitemize, aşağıda adedi ve kadro dereceleri belirtilen İÇ DENETİCİ alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.

İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen alanlarda en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak.

Mesleğin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip olmak.

Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olmak.

Naklen atanma talebinde bulunanlar için herhangi bir kurumda iç denetiçi olarak görev yapıyor olmak veya bir kamu kurumunda çalışmakta olup iç denetçi sertifikasına sahip olmak.

BAŞVURU

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte 15 gün içinde yapılacak. Başvurular Dicle Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Özgeçmiş

Diploma belgesinin aslı yada noter onaylı örneği

Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge

Kamu İç Denetçi Sertifikası aslı yada noter onaylı örneği

Naklen atanacaklar için hizmet belgesi

2 adet fotoğraf

İlan edilen kadro sayısından fazla müracaat olması halinde sıralama hizmet süresi fazla olana göre değerlendirme yapılacaktır. Değerlendirme neticesinde atanmaya hak kazanan aday www.dicle.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayın ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atama yapılır, atamanın adaya yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayan haklarını kaybeder.

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