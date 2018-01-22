Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

DenizBank Farklı Pozisyonlara En Az Lise Mezunu Personel Alıyor

Denizbank farklı pozisyonlarda istihdam etmek üzere en az lise mezunları arasından personel alımı yapacağını duyurdu. Peki DenizBank personel alımı başvuruları nasıl yapılacak? Hangi pozisyonlara ve hangi İllere personel alımı yapılacak?

banner396

DenizBank Farklı Pozisyonlara En Az Lise Mezunu Personel Alıyor

Denizbank farklı pozisyonlarda istihdam etmek üzere en az lise mezunları arasından personel alımı yapacağını duyurdu. Peki DenizBank personel alımı başvuruları nasıl yapılacak? Hangi pozisyonlara ve hangi İllere personel alımı yapılacak?

22 Ocak 2018 Pazartesi 22:08
DenizBank Farklı Pozisyonlara En Az Lise Mezunu Personel Alıyor

DenizBank çeşitli ilan ve kariyer sayfaları üzerinden yayımladığı ilanında en az lise mezunu personel alımı yapacağını açıkladı.

Türkiye Bankacılık sektörünün öncü kuruluşlarından olan ve açıldığı ilk günden bu yana müşteri odaklı düşünen DenizBank, hem hizmet kalitesini arttırmak, hem de genç işsizlere istihdam kapısı olmak için farklı pozisyonlara personel alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilanlarda DenizBank, Türkiye genelinde bulunan şubelerindeki açık pozisyonlara personel alımı için başvuruların almaya başladığını duyurdu. İnternet üzerinde bulunan çeşitli ilan sayfaları üzerinden yayımlanan ilanlara başvuruların yine internet üzerinden yapılacağı belirtildi.

Hangi Pozisyonlara ve İllere Personel Alınıyor

Mobil Satış Temsilcisi: Afyon, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul(Avr.), İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Karabük, Düzce, İstanbul(Asya)

Net Yazılım Mühendisi    İstanbul

İletişim Merkezi Kalite,Süreç Geliştirme Yetkilisi    İstanbul

Telefonda Satış Temsilcisi    İstanbul

Deniz Akademi Gelişim Uzmanı/Yetkilisi    İstanbul

Üst Düzey Yönetici Asistanı    İstanbul

Garson    İstanbul(Avr.)

Başvuru Şekli

DenizBank personel alımına başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapacak adayların aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açması ve müracaatını bu adres üzerinden yapması gerekmektedir.

http://www.kariyer.net/denizbank-is-ilanlari-c2494-p16410/

Diğer bankaların personel alım ilanlarına gitmek için TIKLAYIN

Memur ve personel alım ilanlarından haberdar olmak için;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için ---->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için----> TIKLAYIN

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Banka Personel AlımıDenizbank Personel AlımıLise Mezunu Personel AlımıBanka Personeli AlımıDenizbank Iş Başvurusu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gürçeşme Belediyesine KPSS'siz Personel Alınacak ( Büro İşçisi, Duvar Ustası, Dağıtıcı)
Gürçeşme Belediyesine KPSS'siz Personel Alınacak ( Büro İşçisi, Duvar Ustası, Dağıtıcı)
Türk Telekom En Az Lise Mezunu Personel Alımı Başvuruları Başladı (Tecrübeli-Tecrübesiz)
Türk Telekom En Az Lise Mezunu Personel Alımı Başvuruları Başladı (Tecrübeli-Tecrübesiz)
Göksun Mehmet Sağlam Öğretmenevi Müdürlüğü'ne En Az İlkokul Mezunu Personel Alınacak
Göksun Mehmet Sağlam Öğretmenevi Müdürlüğü'ne En Az İlkokul Mezunu Personel Alınacak

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim