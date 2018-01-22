DenizBank Farklı Pozisyonlara En Az Lise Mezunu Personel Alıyor

DenizBank çeşitli ilan ve kariyer sayfaları üzerinden yayımladığı ilanında en az lise mezunu personel alımı yapacağını açıkladı.

Türkiye Bankacılık sektörünün öncü kuruluşlarından olan ve açıldığı ilk günden bu yana müşteri odaklı düşünen DenizBank, hem hizmet kalitesini arttırmak, hem de genç işsizlere istihdam kapısı olmak için farklı pozisyonlara personel alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilanlarda DenizBank, Türkiye genelinde bulunan şubelerindeki açık pozisyonlara personel alımı için başvuruların almaya başladığını duyurdu. İnternet üzerinde bulunan çeşitli ilan sayfaları üzerinden yayımlanan ilanlara başvuruların yine internet üzerinden yapılacağı belirtildi.

Hangi Pozisyonlara ve İllere Personel Alınıyor

Mobil Satış Temsilcisi: Afyon, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul(Avr.), İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Karabük, Düzce, İstanbul(Asya)

Net Yazılım Mühendisi İstanbul

İletişim Merkezi Kalite,Süreç Geliştirme Yetkilisi İstanbul

Telefonda Satış Temsilcisi İstanbul

Deniz Akademi Gelişim Uzmanı/Yetkilisi İstanbul

Üst Düzey Yönetici Asistanı İstanbul

Garson İstanbul(Avr.)

Başvuru Şekli

DenizBank personel alımına başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapacak adayların aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açması ve müracaatını bu adres üzerinden yapması gerekmektedir.

http://www.kariyer.net/denizbank-is-ilanlari-c2494-p16410/

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