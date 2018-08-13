Büyükşehir Belediyesi'ne KPSS'siz Personel Alımı Yapılıyor!..

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanan ilan ile İlkokul, lise, önlisans veya lisans mezunu adayların başvuru yapabileceği 12 kamu personeli alım ilanı yayımlandı. Başvuru süresini kısa olması nedeniyle eleştiri alan ilanın detayları şöyle;

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere daimi olarak 12 kamu personeli alımı yapılacağı yayımlanan ilan ile duyuruldu. İlanın son başvuru tarihi 14 Ağustos 2018 olarak belirlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kamu Personeli alım ilanına başvuracak adayların ilköğretim, lise, önlisans veya lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

Alım yapılacak açık pozisyonlar 11 kişi şoför ve 1 kişi iş makineleri yağcısı olarak görevlendirileceklerdir. Başvuracak adaylardan istenen belgeler şöyle;

Kimlik fotokopisi Adli sicil kaydı Sağlık raporu, Ustalık belgesi, Kalfalık belgesi, B sınıfı ehliyet belgesi

İlana başvuracak adayların başvurularını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları birimine adaylardan istenen belgelerle birlikte 14 Ağustos 2018 tarihi 17:30 mesai bitimine kadar şahsen yapılması gerekmektedir.

Adaylar yazılı sınava alınmayacak olup yalnızca sözlü sınav uygulanacaktır. Alımlarda yazılı sınav ve KPSS şartı aranmıyor. Alınacaklar personellerin daimi süreyle alınacağı ve kanununa göre sözleşme imzalanacağı açıklandı.