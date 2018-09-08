Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Silahlı Silahsız Güvenlik Görevlisi Alımı Yapıyor!..

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan ilanda KPSS şartı olmadan silahlı silahsız güvenlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Özel güvenlik görevlisi Başvuruları 12 Eylül 2018 tarihine kadar devam ediyor. İşte başvuru şartları ve diğer detaylar...

banner396

Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Silahlı Silahsız Güvenlik Görevlisi Alımı Yapıyor!..

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan ilanda KPSS şartı olmadan silahlı silahsız güvenlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Özel güvenlik görevlisi Başvuruları 12 Eylül 2018 tarihine kadar devam ediyor. İşte başvuru şartları ve diğer detaylar...

08 Eylül 2018 Cumartesi 12:55
Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Silahlı Silahsız Güvenlik Görevlisi Alımı Yapıyor!..

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan ilanda Ümraniye Belediye Başkanlığı'nda görevlendirilmek üzere KPSS şartı olmadan silahlı silahsız güvenlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Özel güvenlik görevlisi Başvuruları 12 Eylül 2018 tarihine kadar devam ediyor. İşte başvuru şartları ve diğer detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yayınladığı ilan ile Ümraniye Belediye Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere KPSS şartı olmadan 30 güvenlik görevlisi alımı yapılacak. Başvurular 7 Eylül 2018 tarihinde başladı ve 12 Eylül 2018 saat 17:00'a kadar devam edecek.

NOT: Başvuru yapan her adayla mülakat yapılacaktır. 20 silahlı ve 10 kişi silahsız olarak güvenlik görevlisi alımı yapılacaktır.

Başvuru yapacak adaylardan istenen belgeler şöyle;

  • Kimlik fotokopisi,
  • Başvuru formu,
  • Adli sicil belgesi,
  • 1 adet fotoğraf,
  • Valilik onaylı güvenlik sertifikası
  • Güvenlik soruşturması sonucu

Başvuracaklar işin niteliğine göre ortaokul, lise, önlisans veya lisans mezunu olması gerekmektedir. Ayrıca alım özel günelik görevlisi unvanı sertifikasına sahip adayların başvurusu kabul edilecek.

Başvurular 12 Eylül 2018 tarihi 17:00 mesai bitimine kadar Ümraniye Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Atatürk mahallesi Fatih Sultan Mehmet caddesi no 63 Ümraniye/İstanbul adresine başvuru yapılacaktır. Görüşülecek kişi Gökhan Keskin ve irtibat numarası 0216 443 56 00 (dahili 1296) olarak verilmiştir.

Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Silahlı Silahsız Güvenlik Görevlisi Alımı Yapıyor!...pdf

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 08.09.2018 21:05
Anahtar Kelimeler:
büyükşehir belediyesi kpss silahlı silahsız güvenlik görevlisi alımı yapıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KPSS Şartı Yok : Bakanlık Kamu Personeli Alımı Yapıyor!..
KPSS Şartı Yok : Bakanlık Kamu Personeli Alımı Yapıyor!..
Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Personel Alımı Yapacak!..
Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Personel Alımı Yapacak!..
KPSS'siz En Az Okur Yazar Köy Korucusu Alımı Yapılacak!..
KPSS'siz En Az Okur Yazar Köy Korucusu Alımı Yapılacak!..

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim