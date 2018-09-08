Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Personel Alımı Yapacak!..

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan ilan ile sürekli / daimi 79 işçi alımı yapacağını duyurdu. Alınacak personel sayısı 79 kişi olurken mezuniyet dereceleri olarak ilkokul, lise, önlisans ve lisans mezunu olması gerekiyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sözleşmeli Şoför olarak toplam 79 daimi personel alımı yapacak.

Şöför personel alım ilanına başvuracak adaylardan mezununiyet şartları şöyle;

İlkokul mezunu

Lise mezunu

Önlisans mezunu

Lisans mezunu

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından lımı yapılacak olan şöför pozisyonu için (KPSS) Kamu Personel Seçme Sınavı şartı da aranmıyor.

Adaylar 11 Eylül 2018 tarihine kadar başvuru da bulunabilirler. Adaylar KonyaBüyük Şehir Belediyesi Personel Temin DaireBaşkanlığı'na şahsen başvurması gerekmektedir.E-mail veya e-posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

''Adayların başvuru için istenen belgelerde beyan farklılığı veya aykırı beyanda bulunduğu tespit edenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlamış olsalar bile iptal edilir.'' ifadeleri dikkat çekiyor.

Başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şöyle;

4857 sayılı iş Kanunu'na göre alım gerçekleşecektir. Görevlerini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmaması,

Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 ay ve üzeri veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı gerçek dışı kullanma, yüz kızartıcı veya şeref ve Gurur kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmaması,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış olması,

Başvuru yapacak adaylardan istenen belgeler;

Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi. T.C. Nüfus cüzdan fotokopisi. Özgeçmişi (CV) Sağlık raporu Askerlik durumu çıktısı, (Erkek adaylar için askerlik terhis, tecil ve muaf olduğunu belirten belge.) Doldurulmuş iş talep dilekçesi

Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Personel Alımı Yapacak!..

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