İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan ilanda Ümraniye Belediye Başkanlığı'nda görevlendirilmek üzere KPSS şartı olmadan silahlı silahsız güvenlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Özel güvenlik görevlisi Başvuruları 12 Eylül 2018 tarihine kadar devam ediyor. İşte başvuru şartları ve diğer detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yayınladığı ilan ile Ümraniye Belediye Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere KPSS şartı olmadan 30 güvenlik görevlisi alımı yapılacak. Başvurular 7 Eylül 2018 tarihinde başladı ve 12 Eylül 2018 saat 17:00'a kadar devam edecek.

NOT: Başvuru yapan her adayla mülakat yapılacaktır. 20 silahlı ve 10 kişi silahsız olarak güvenlik görevlisi alımı yapılacaktır.

Başvuru yapacak adaylardan istenen belgeler şöyle;

Kimlik fotokopisi,

Başvuru formu,

Adli sicil belgesi,

1 adet fotoğraf,

Valilik onaylı güvenlik sertifikası

Güvenlik soruşturması sonucu

Başvuracaklar işin niteliğine göre ortaokul, lise, önlisans veya lisans mezunu olması gerekmektedir. Ayrıca alım özel günelik görevlisi unvanı sertifikasına sahip adayların başvurusu kabul edilecek.

Başvurular 12 Eylül 2018 tarihi 17:00 mesai bitimine kadar Ümraniye Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Atatürk mahallesi Fatih Sultan Mehmet caddesi no 63 Ümraniye/İstanbul adresine başvuru yapılacaktır. Görüşülecek kişi Gökhan Keskin ve irtibat numarası 0216 443 56 00 (dahili 1296) olarak verilmiştir.

Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Silahlı Silahsız Güvenlik Görevlisi Alımı Yapıyor!...pdf