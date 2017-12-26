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Buse Koleji Farklı Branşlara Öğretmen ve Personel Alımı Yapıyor

Ankara'da faaliyet gösteren Özel Buse Koleji kendi bünyesinde istihdam etmek üzere farklı branşlara öğretmen ve personel alımı yapacağını duyurdu.

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Buse Koleji Farklı Branşlara Öğretmen ve Personel Alımı Yapıyor

Ankara'da faaliyet gösteren Özel Buse Koleji kendi bünyesinde istihdam etmek üzere farklı branşlara öğretmen ve personel alımı yapacağını duyurdu.

26 Aralık 2017 Salı 18:43
Buse Koleji Farklı Branşlara Öğretmen ve Personel Alımı Yapıyor

Ankara'da bulunan Buse Koleji kendi resmi sayfası üzerinden yayımladığı ilan ile öğretmen ve personel alımı yapacağını duyurdu.

Yayımlanan ilanda farklı branşlarda öğretmen alımı yapılacağı belirtilirken yardımcı personeller ve yönetici asistenı alımı da yapılacağı bildirildi. Büse Koleji tarafından yayımlanan ilanda şu ifadelere yer verildi:

"BUSE KOLEJ olarak; eğitimde çeyrek asra yaklaşan tecrübesi ile Ankara'nın öncü ve lider kuruluşu olan Buse Eğitim Kurumları; eğitim-kültür faaliyetleri, zengin branş dersleri, spor aktiviteleri ve sayısız atölye etkinlikleri ile öğrencilerini hem ilkokula hem de hayata hazırlıyor...

Eğitim Kurumumuzda görevlendirilmek üzere Ankara'da ikamet eden, üniversitelerin ilgili alanlarından mezun, milli manevi değerleri önemseyen, eğitim alanında deneyimli, takım çalışmasına açık ve ekip ruhuna uyabilen, etkili iletişim becerilerine sahip, tecrübeli;

Bayan sınıf öğretmenleri
Bayan anasınıfı ve okul öncesi öğretmenleri
Bayan müzik öğretmeni
Bayan İngilizce öğretmenleri
Bayan beden eğitimi öğretmeni
Bayan öğrenci işleri personeli
Bayan güvenlik elemanı
Bayan aşçı ve temizlik görevlileri
Bayan deneyimli yönetici asistanı

Okulumuzun yazılı ve sosyal medya takibini ve web güncellemelerini yapabilecek, proje takibi yapabilecek, tercihen grafik mezunu, deneyimli bayan çalışanlar alınacaktır.

Başvurularınızı resimli CV ile buseegitim@gmail.com adresine yapabilirsiniz.

www.buseegitimkurumlari. com

(0312) 344 24 31."

Memur ve personel alım ilanlarından anında haberdar olmak için Kpsscafe.com.tr adresini aşağıdaki platformlardan takip edin;

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