Buse Koleji Farklı Branşlara Öğretmen ve Personel Alımı Yapıyor

Ankara'da bulunan Buse Koleji kendi resmi sayfası üzerinden yayımladığı ilan ile öğretmen ve personel alımı yapacağını duyurdu.

Yayımlanan ilanda farklı branşlarda öğretmen alımı yapılacağı belirtilirken yardımcı personeller ve yönetici asistenı alımı da yapılacağı bildirildi. Büse Koleji tarafından yayımlanan ilanda şu ifadelere yer verildi:

"BUSE KOLEJ olarak; eğitimde çeyrek asra yaklaşan tecrübesi ile Ankara'nın öncü ve lider kuruluşu olan Buse Eğitim Kurumları; eğitim-kültür faaliyetleri, zengin branş dersleri, spor aktiviteleri ve sayısız atölye etkinlikleri ile öğrencilerini hem ilkokula hem de hayata hazırlıyor...

Eğitim Kurumumuzda görevlendirilmek üzere Ankara'da ikamet eden, üniversitelerin ilgili alanlarından mezun, milli manevi değerleri önemseyen, eğitim alanında deneyimli, takım çalışmasına açık ve ekip ruhuna uyabilen, etkili iletişim becerilerine sahip, tecrübeli;

Bayan sınıf öğretmenleri

Bayan anasınıfı ve okul öncesi öğretmenleri

Bayan müzik öğretmeni

Bayan İngilizce öğretmenleri

Bayan beden eğitimi öğretmeni

Bayan öğrenci işleri personeli

Bayan güvenlik elemanı

Bayan aşçı ve temizlik görevlileri

Bayan deneyimli yönetici asistanı

Okulumuzun yazılı ve sosyal medya takibini ve web güncellemelerini yapabilecek, proje takibi yapabilecek, tercihen grafik mezunu, deneyimli bayan çalışanlar alınacaktır.

Başvurularınızı resimli CV ile buseegitim@gmail.com adresine yapabilirsiniz.

www.buseegitimkurumlari. com

(0312) 344 24 31."

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