Bugün Yayımlandı: KPSS'siz 200 Kamu Personeli Alımı Yapılacak

Sağlık Bakanlığından bir son dakika açıklaması geldi.

Bakanlık resmi sayfasından yayımlanan duyuruda Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Kapsamında 200 adet kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. Yayımlanan ilanda alınacak personellerin istihdam edileceği kadrolar ve kadrolara göre sayı dağılımları şu şekilde verildi:

Psikolog (20 kişi)

Sosyal Çalışmacı (47 kişi)

Diyetisyen (16 kişi)

Fizyoterapist (52 kişi)

Çocuk Gelişimci (65 kişi)

Yayımlanan ilana başvurular bugün itibariyle başladı ve 5 Haziran'a kadar devam edecek.

49 İLDE İSTİHDAM EDİLECEKLER

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanda alınacak personellerin 49 ildeki 100 Sağlıklı Hayat Merkezleri bünyesinde (SHM) istihdam edileceğine yer verildi. Alınacak personellerin Temmuz ayında iş başı yaptırılması planlanıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI-PSİKOLOG

Üniversitelerin dört yıllık lisans eğitim programlarındaki psikoloji bölümünden mezun olmak,

Tercihen konusunda yüksek lisans yapmış olmak,

Tercihen psikolog olarak en az iki yıl çalışmış olmak,

Tercihen çeşitli sertifika programlarına (aile danışmanlığı, evlilik danışmanlığı vb.) katılmış olmak,

Windows Office programlarını (Word, Excel, PowerPoint) kullanabilir olmak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

Son başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir.

SOSYAL ÇALIŞMACI BAŞVURU ŞARTLARI

Üniversitelerin dört yıllık lisans eğitim programlarındaki sosyal hizmet (örgün eğitim) bölümünden mezun olmak,

Tercihen konusunda yüksek lisans yapmış olmak,

Tercihen sosyal çalışmacı olarak en az iki yıl çalışmış olmak,

Tercihen çeşitli sertifika programlarına (aile danışmanlığı, evlilik danışmanlığı vb.) katılmış olmak,

Windows Office programlarını (Word, Excel, PowerPoint) kullanabilir olmak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

Son başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir.

DİYETİSYEN

Üniversitelerin en az 4 yıllık Beslenme ve Diyetetik bölümlerinden mezun olmak,

Tercihen konusunda yüksek lisans yapmış olmak,

Tercihen diyetisyen olarak en az iki yıl çalışmış olmak,

Windows Office programlarını (Word, Excel, PowerPoint) kullanabilir olmak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

Son başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir.

FİZYOTERAPİST

Üniversitelerin (Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilmiş üniversiteler dâhil) fizik tedavi ve rehabilitasyon/fizyoterapi ve rehabilitasyonbölümünden lisans mezunu olmak,

Tercihen fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında yüksek lisans yapmış olmak,

Tercihen fizyoterapist olarak en az iki yıl çalışmış olmak,

Windows Office programlarını (Word, Excel, PowerPoint) kullanabilir olmak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

Son başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir.

ÇOCUK GELİŞİMCİ

Üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakülteleri bünyesinde dört yıllık lisans eğitim programlarındaki çocuk gelişimi bölümünden mezun olmak,

Tercihen konusunda yüksek lisans yapmış olmak,

Tercihen çocuk gelişimci olarak en az iki yıl çalışmış olmak,

Tercihen çeşitli sertifika programlarına (gelişimsel değerlendirme testi/envanteri, aile danışmanlığı vb.) katılmış olmak,

Windows Office programlarını (Word, Excel, PowerPoint) kullanabilir olmak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

Son başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir.

BAŞVURU

İlgi bildiriminde bulunmak isteyen adayların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Türkçe hazırlayacakları aşağıda linki verilen özgeçmiş örneğini (SHM CV Ornegi.docx)dolduracaklar, hazırlarken başvurdukları işin adını, başvuru numarasını ve seçtikleri SHMadını içeren bir başvuru mektubuyla birlikte en geç 05.06.2017 tarihinde saat 18.00’a kadar aşağıdaki adrese e-mail yoluyla veya elden ulaştırmaları gerekmektedir. Aşağıda linki bulunan özgeçmiş örneğine (SHM CV Ornegi.docx) göre doldurulmayan CV ler değerlendirmeye alınmayacaktır.( NOT: İŞİN ADI, BAŞVURU NUMARASI, TERCİH EDİLEN SHM ADI SUNULAN CV DE MUTLAKA BELİRTİLMELİDİR.)

Psikologbaşvuruları için elektronik posta: hsgm.psikolog@saglik.gov.tr

Sosyal Çalışmacıbaşvuruları için elektronik posta: hsgm.sosyalcalismaci@saglik.gov.tr

Diyetisyenbaşvuruları için elektronik posta: hsgm.diyetisyen@saglik.gov.tr

Fizyoterapistbaşvuruları için elektronik posta: hsgm.fizyoterapist@saglik.gov.tr

Çocuk Gelişimcibaşvuruları için elektronik posta: hsgm.cocukgelisimci@saglik.gov.tr

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