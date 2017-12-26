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Borsa İstanbul Tecrübeli-Tecrübesiz Güvenlik Görevlisi Alım İlanı-Başvurular İnternetten

Borsa İstanbul tarafından yayımlanan ilanda tecrübeli ve tecrübesiz adaylar arasından silahlı güvenlik görevlisi alımı yapılacağı bildirildi. Peki Borsa İstanbul güvenlik görevlisi personel alımı başvuruları nasıl yapılacak? Başvuru şartları nelerdir?

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Borsa İstanbul Tecrübeli-Tecrübesiz Güvenlik Görevlisi Alım İlanı-Başvurular İnternetten

Borsa İstanbul tarafından yayımlanan ilanda tecrübeli ve tecrübesiz adaylar arasından silahlı güvenlik görevlisi alımı yapılacağı bildirildi. Peki Borsa İstanbul güvenlik görevlisi personel alımı başvuruları nasıl yapılacak? Başvuru şartları nelerdir?

26 Aralık 2017 Salı 19:03
Borsa İstanbul Tecrübeli-Tecrübesiz Güvenlik Görevlisi Alım İlanı-Başvurular İnternetten

Borsa İstanbul tarafından çeşitli ilan ve kariyer sayfaları üzerinden bir personel alım ilanı yayımlandı.

30 Aralık 2012'de Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kanunu ile açılan Borsa İstanbul, çeşitli ilan ve kariyer sayfaları üzerinden yayımladığı ilan ile güvenlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Borsa İstanbul İnsan Kaynakları tarafından yayımlanan ilanda başvuruların internet ortamından alınacağı belirtilirken adayların başvurularını güncel özgeçmişleri ile yapması istendi.

Kimler Başvurabilir?

Borsa İstanbul tarafından yayımlanan ilanda başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde açıklandı:

# Yükseköğretim kurumlarının; en az 2 yıllık eğitim veren bölümlerinden (Denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı akademik kurumlar da dahil) son başvuru tarihi (01/01/2018) itibarıyla mezun olmak (Yükseköğretim kurumlarının; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarının 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden veya 2 yıllık eğitim veren Özel Güvenlik ve Koruma bölümünden mezun olmak tercih sebebidir),

# 1 Ocak 2017 itibarıyla 28 yaşından gün almamış olmak (01/01/1990 ve sonrası tarihte doğanlar),

# Görevin özelliği dolayısıyla en az 1,75 m boyunda olmak,

# Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlamak,

# Son başvuru tarihi (01/01/2018) itibarıyla askerlik görevini tamamlamış olmak,

# Özel güvenlik eğitim sertifikası (silahlı) sahibi olmak,

# Görevini yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı veya vücut engeli bulunmamak,

# Sınav ve başvuru kılavuzunda yer alan diğer koşulları sağlamak.

# Ön Lisans(Öğrenci), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Öğrenci), Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun), Doktora(Öğrenci), Doktora(Mezun)

Yayımlanan ilanda işin tanımı ile ilgili de şu ifadelere yer verildi: Borsa İstanbul AŞ. kampüslerinin güvenliğinden sorumlu olmak.

Başvuru

Borsa İstanbul güvenlik görevlisi alım ilanına başvuru yapacak adayların aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açması ve müracaatını bu adres üzerinden yapması gerekmektedir.

https://goo.gl/HFceZ1

Memur ve personel alım ilanlarından anında haberdar olmak için Kpsscafe.com.tr adresini aşağıdaki platformlardan takip edin;

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DAHA FAZLA BİLGİ, DAHA FAZLA ARKADAŞ

Memur alımlarıyla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip edebileceğiniz, diğer memur adaylarıyla sohbet edip, bilgi alışverişinde bulunabileceğiniz facebook grubumuza aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz
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En Az Lise Mezunu Bayan-Erkek 1439 Güvenlik Görevlisi Alımı Yapılıyor-Başvurular İnternetten
En Az Lise Mezunu Bayan-Erkek 1439 Güvenlik Görevlisi Alımı Yapılıyor-Başvurular İnternetten
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