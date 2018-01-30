Boğaziçi Elektrik En Az Lise Mezunu Personel Alıyor-Başvurular İnternetten

Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi tarafından bir personel alım ilanı yayımlandı.

BEDAŞ resmi internet sayfası İnsan Kaynakları bölümünden yayımlanan ilanda, kurum bünyesinde açık bulunan pozisyonlarda istihdam etmek üzere lise, önlisans ve lisans mezunu personel alımı yapılacağı bildirildi. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya İllerini kapsayan bölgede milyonlarca vatandaşa hizmet vermeye devam eden BEDAŞ, yeni personeller alarak hem hizmet kalitesini arttırmayı hedefliyor, hem de genç işsizlere istihdam kapsıı olmayı sürdürmeyi planlıyor. Bu kapsamda kurum tarafından 6 adet ilan yayımlandı. Yayımlanan bu ilanlarda en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağı belirtildi.

Alım Yapılacak Pozisyonlar

Eğitim Uzmanı

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

İnşaat Teknikeri

Elektrik Mühendisi

Alacak Takip Teknik Personeli

Çağrı Merkezi Müşteri

Başvuru Şartları

Eğitim Uzmanı

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,

İnsan Kaynakları - Eğitim alanında en az 3 yıl deneyimli,

Ms Office uygulamalarına hakim,

Çözüm odaklı, iletişim ve organizasyon becerileri kuvvetli,

Eğitim içeriği oluşturma, geliştirme ve koordinasyonu konusunda tecrübeli.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

Tercihen Üniversitelerin Mühendislik fakültelerinden mezun,

Minimum 4 yıl deneyimli,

B Sınıfı İş Güvenliği sertifikasına sahip,

İSG ile ilgili tüm yasal mevzuata hakim,

Aktif sorumluluk ve inisiyatif alabilen,

İnsan ilişkilerinde başarılı, etkin iletişim yeteneğine sahip ve takım çalışmasını benimsemiş,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış.

İnşaat Teknikeri

Meslek yüksek okullarının İnşaat bölümünden mezun,

Minimum 3 yıl tecrübeli,

Autocad, Netcad programlarını etkin kullanabilen,

MS Office programlarına hakim,

Keşif, Metraj ve Hakediş konusunda deneyimli,

Ekip çalışmasına yatkın,

İletişim ve koordinasyon becerisine sahip,

Avrupa yakasında ikamet eden,

Aktif olarak araç kullanabilen,

Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmayan.

Elektrik Mühendisi

Üniversitelerin Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun,

Tercihen Elektrik dağıtım sektöründe deneyimli,

Saha ekibi yönetimi tecrübesi olan,

MS Office programları ve Autocad uygulamalarına hakim,

Gelişime açık ve takım çalışmasına istekli,

Esnek çalışma saatlerine uyumlu, disiplinli, motivasyonu yüksek,

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,

Ofis ve saha çalışma düzenine ayak uydurabilecek,

Seyahat engeli bulunmayan,

B sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen

İstanbul Avrupa yakasında ikamet eden veya edebilecek

Alacak Takip Teknik Personeli

Meslek Yüksek Okullarının Elektrik, Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtım bölümlerinden mezun

Endüstri Meslek Liselerinin Elektrik Bölümü, Elektrik-Elektronik Teknolojileri Bölümü; Yüksek Gerilim Sistemleri, Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü veya Endüstriyel Bakım-Onarım alt dallarından mezun

Sözlü, yazılı iletişim becerileri ve temsil yeteneği güçlü

Askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli

İstanbul Avrupa Yakasında ikamet eden

Çağrı Merkezi Müşteri

En az lise, tercihen önlisans veya lisans mezunu,

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış ya da en az 2 yıl tecilli,

Telefonda iletişim becerileri ve ikna kabiliyeti yüksek,

Müşteri ilişkilerinde başarılı,

Office programlarını kullanabilen,

Takım çalışmasına uyumlu,

7/24 Vardiyalı çalışmanın gerektirdiği esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,?

İstanbul Avrupa yakasında ikamet eden

Başvuru

BEDAŞ personel alımı başvuruları intenret üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapma kisteyen adayların aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açması ve müracaatını bu adres üzerinden yapması gerekmektedir.

http://www.bedas.com.tr/tr/sayfalar/140/insan_kaynaklari

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