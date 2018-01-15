BİM Ocak 2018 Dönemi Personel Alım İlanları (En Az İlkokul Mezunu)

Türkiye genelinde binlerce mağazası bulunan BİM marketler, kariyer sayfası üzerinden yayımladığı ilan ile çok sayıda personel alımı yapacağını açıkladı.
Açıldığı ilk günden bu yana müşteri odaklı düşünen ve hem ucuz hem kaliteli alış verişin merkezi haline gelerek milyonlarca vatandaşın tercihi olan BİM marketler yeni personel alımı için ilana çıktı. Dönem dönem yaptığı personel alımları ile Türkiye genelinde çok sayıda vatandaşa istihdam kapısı olan BİM marketler, yeni personeller alarak hem hizmet kalitesini arttırmayı, hem de genç işsizlere istihdam kapısı olmayı hedefliyor.
Bu kapsamda BİM marketler, kendi kariyer sayfası üzerinden açıkta bulunan pozisyonları ve personel alımı yapılacak illerin listesini açıkladı. Buna göre BİM personel alımının detayları şu şekilde;
Alım Yapılacak Pozisyonlar ve İlleri
MAĞAZA PERSONELİ İstanbul(Asya)
DEPO PERSONELİ İstanbul(Asya)
Muhasebe Elemanı Kayseri
(Engelli) Mağaza Elemanı (Ankara Yenikent Bölge) Ankara
Genel Başvuru (Ankara Yenikent Bölge) Ankara
Genel Başvuru (İzmir Ulukent Bölge) İzmir
Genel Başvuru (Nilüfer Bölge) Bursa
Genel Başvuru Hasanoğlan-2 Bölge Ankara
Genel Başvuru (Trabzon Bölge) Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize, Trabzon
Genel Başvuru Bursa, Yalova
Esenyurt-3 Bölge (Engelli personel İlanı) İstanbul(Avr.)
Genel Başvuru (Trakya Bölge) Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ
Genel Başvuru (Balıkesir Bölge) Balıkesir, Çanakkale, Manisa.
Başvuru Genel Şartları
Mağaza personeli
- En az lise mezunu,
- Perakende sektöründe kariyer yapmak isteyen,
- Esnek-Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,
- İletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın,
- Müşteri ve hizmet odaklı bir anlayışa sahip,
Depo personeli
- En az ilköğretim mezunu
- 35 yaşını aşmamış,
- Depo içerisinde düzeni sağlayabilecek,
- Sevk edilecek ürünlerin hazırlanması ve araca yüklemesini yapabilecek,
- Ürün taşınmasına engel teşkil edecek bedensel şikayetleri bulunmayan,
- Takım çalışmasına yatkın ve iletişimi kuvvetli,
- Yoğun iş temposunda çalışabilecek,
- Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen,
- Askerlik görevini tamamlamış,
- Erkek çalışma arkadaşları aramaktayız.
Genel başvuru
Ofis, depo ve mağazalarımızda çalışacak en az lise mezunu, erkek adaylar için askerlikle ilişkisi olmayan genç arkadaşlar
Başvuru
İlana başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapacak adayların aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açması ve müracaatını bu ekranda bulunan hızlı başvuru kısmından yapması gerekmektedir.
http://www.bim.com.tr/Categories/629/bim-de-kariyer.aspx
Kpsscafe.com.tr | Ankara
Herkes tanıdığını alıyor 1 senedır başvurmu yaptım bekliyorum artı bir den fazla şubeye sivi bıraktım boş yere başvuru yapmayın