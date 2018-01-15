BİM Ocak 2018 Dönemi Personel Alım İlanları (En Az İlkokul Mezunu)

Türkiye genelinde binlerce mağazası bulunan BİM marketler, kariyer sayfası üzerinden yayımladığı ilan ile çok sayıda personel alımı yapacağını açıkladı.

Açıldığı ilk günden bu yana müşteri odaklı düşünen ve hem ucuz hem kaliteli alış verişin merkezi haline gelerek milyonlarca vatandaşın tercihi olan BİM marketler yeni personel alımı için ilana çıktı. Dönem dönem yaptığı personel alımları ile Türkiye genelinde çok sayıda vatandaşa istihdam kapısı olan BİM marketler, yeni personeller alarak hem hizmet kalitesini arttırmayı, hem de genç işsizlere istihdam kapısı olmayı hedefliyor.

Bu kapsamda BİM marketler, kendi kariyer sayfası üzerinden açıkta bulunan pozisyonları ve personel alımı yapılacak illerin listesini açıkladı. Buna göre BİM personel alımının detayları şu şekilde;

Alım Yapılacak Pozisyonlar ve İlleri

MAĞAZA PERSONELİ İstanbul(Asya)

DEPO PERSONELİ İstanbul(Asya)

Muhasebe Elemanı Kayseri

(Engelli) Mağaza Elemanı (Ankara Yenikent Bölge) Ankara

Genel Başvuru (Ankara Yenikent Bölge) Ankara

Genel Başvuru (İzmir Ulukent Bölge) İzmir

Genel Başvuru (Nilüfer Bölge) Bursa

Genel Başvuru Hasanoğlan-2 Bölge Ankara

Genel Başvuru (Trabzon Bölge) Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize, Trabzon

Genel Başvuru Bursa, Yalova

Esenyurt-3 Bölge (Engelli personel İlanı) İstanbul(Avr.)

Genel Başvuru (Trakya Bölge) Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ

Genel Başvuru (Balıkesir Bölge) Balıkesir, Çanakkale, Manisa.

Başvuru Genel Şartları

Mağaza personeli

En az lise mezunu,

Perakende sektöründe kariyer yapmak isteyen,

Esnek-Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,

İletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın,

Müşteri ve hizmet odaklı bir anlayışa sahip,

Depo personeli

En az ilköğretim mezunu

35 yaşını aşmamış,

Depo içerisinde düzeni sağlayabilecek,

Sevk edilecek ürünlerin hazırlanması ve araca yüklemesini yapabilecek,

Ürün taşınmasına engel teşkil edecek bedensel şikayetleri bulunmayan,

Takım çalışmasına yatkın ve iletişimi kuvvetli,

Yoğun iş temposunda çalışabilecek,

Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen,

Askerlik görevini tamamlamış,

Erkek çalışma arkadaşları aramaktayız.

Genel başvuru

Ofis, depo ve mağazalarımızda çalışacak en az lise mezunu, erkek adaylar için askerlikle ilişkisi olmayan genç arkadaşlar

Başvuru

İlana başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapacak adayların aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açması ve müracaatını bu ekranda bulunan hızlı başvuru kısmından yapması gerekmektedir.

http://www.bim.com.tr/Categories/629/bim-de-kariyer.aspx

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