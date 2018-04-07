BİM İŞKUR Üzerinden 191 Personel Alımı Yapıyor-En Az İlkokul Mezunu

BİM Birleşik Marketler tarafından İŞKUR üzerinden personel alım ilanları yayımlandı.

Türkiye İş Kurumu resmi sayfası üzerinden yayımlanan ilanlarda BİM, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 191 personel alımı yapılıyor. Türkiye İş Kurumu sayfası üzerinden alınan başvurular için adayların en az ilkokul mezunu olması gerektiğine yer verildi.

ALIM YAPILAN POZİSYONLAR ve BAŞVURU ŞARTLARI

BİM tarafından yayımlanan ilanda alınacak personellerin istihdam edileceği pozisyonlar ve bu pozisyonlar için istenen başvuru şartları şu şekilde verildi:

Depo İşçisi (Elleçleme)

Bim merkez depoda görevlendirilmek üzere en az ilkokul mezunu 21-35 yaş arası depoda şipariş hazırlama bölümde çalışacak bay eleman alınacaktır.

Kasiyer

En az lise mezunu adaylar arasından kasiyer kadrosuna çok sayıda personel alınacak.

Beden İşçisi (Genel)

Hesap yapabilme ve reyon düzenleyebilme yeteneklerine ahip, BİM mağazasının içerisinde çalıştırılacak en az ilkokul mzunu personel alımı yapılıyor.

Satış Danışmanı / Uzmanı

En az lise mezunu adaylar arasından satış danışmanı kadrosuna personel alımı yapılacağı belirtildi.

Ambar/Depo Görevlisi

BİM bünyesinde depo içerisinde çalışacak askerliğini yapmış 21-30 yaş arası en az ilkokul mezunu personel alımı yapılıyor.

Perakende Satış Elemanı (Gıda)

BİM MARKETLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE GENEL ALIM YAPILMAKTADIR. İLANA ENGELLİ ADAYLAR DA BAŞVURU YAPABİLİR. İLANA BAŞVURU YAPTIKTAN SONRA BİM MARKETLERİNDEN FORM DOLDURABİLİRSİNİZ.

Satış Yönetimi / Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Meslek Elemanı

EN AZ LİSE MEZUNU 20 - 40 YAŞ ARASI ERKEK ADAYLAR İÇİN ASKERLİK GÖREVİNİ TAMAMLAMIŞ VEYA MUAF PERSONELLER ALINACAK.

Şoför-Yük Taşıma

BİM BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE, 25-35 YAŞ ARASI, E SINIFI EHLİYETE SRC VE PSİKOTEKNİK BELGELERİNE SAHİP, KAMYON KULLANABİLECEK ŞOFÖRLER ALINACAKTIR.

Reyon Görevlisi

En az ilkokul mezunu adaylar arasından BİM'e reyon görevlisi personeli alımı yapılıyor.

Sevkiyat Görevlisi

BİM bünyesinde depo içerisinde sevkiyat bölümünde çalışacak askerliğini yapmış 21-30 yaş arası en az ilkokul mezunu personel alımı yapılıyor.

BAŞVURU

BİM persoenl alımı başvurusu İŞKUR üzerinden alınmaktadır. Siz de başvuru yapmak istiyorsanız aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayın ve yeni sekmede açın. Açılan sayfada işyeri unvanı yazan kısma BİM BİRLEŞİK yazın ve ARA butonuna tıklayın. İlanlar aşağıda sıralanacaktır.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

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