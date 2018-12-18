Belediyeye KPSS'siz Büro Teknik Personeli Alınacak!

Bursa Nilüfer Belediye Başkanlığına 65 sözleşmeli büro ve teknik personel alımı yapılacak.

Başvurular için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmıyor. Başvurular 21 Aralık 2018 tarihi mesai bitimine kadar yapılması gerekiyor.

Adaylar başvuracakları unvan durumlarına göre eğitim şartları bulunmaktadır.

Yayınlanan ilan detaylarında 15 teknik personel olarak tekniker, teknisyen ve mühendis alımı yapılacaktır.

Adaylardan diploma fotokopisi, kimlik fotokopisi ile başvuru yapılacaktır.

20 büro elemanı alımı kadrosu için lise, önlisans ve lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

30 kişi park görevlisi, beden işçisi ve temizlik personeli alımları için ilkokul mezunu olmak yeterlidir.

Adaylar başvurularını şahsen iş edindirme ofisi üzerinden 21 Aralık 2018 tarihi bitimine kadar Bursa Nilüfer Belediye Başkanlığına yapılması gerekmektedir.

Detaylar için aşağıdaki başvuru kılavuzunu inceleyebilirsiniz.

Bursa Nilüfer Belediyesi 65 Sözleşmeli Personel Alım Kılavuzu için tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA