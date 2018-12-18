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Belediyeye KPSS'siz Büro Teknik Personeli Alınacak!

Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere Kurum Dışı işçi talep formu ile 65 kamu personeli alımı yapılacak. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer detayları haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

Belediyeye KPSS'siz Büro Teknik Personeli Alınacak!

Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere Kurum Dışı işçi talep formu ile 65 kamu personeli alımı yapılacak. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer detayları haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

18 Aralık 2018 Salı 11:52
Belediyeye KPSS'siz Büro Teknik Personeli Alınacak!

Bursa Nilüfer Belediye Başkanlığına 65 sözleşmeli büro ve teknik personel alımı yapılacak.

Başvurular için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmıyor. Başvurular 21 Aralık 2018 tarihi mesai bitimine kadar yapılması gerekiyor.

Adaylar başvuracakları unvan durumlarına göre eğitim şartları bulunmaktadır.

Yayınlanan ilan detaylarında 15 teknik personel olarak tekniker, teknisyen ve mühendis alımı yapılacaktır.

Adaylardan diploma fotokopisi, kimlik fotokopisi ile başvuru yapılacaktır.

20 büro elemanı alımı kadrosu için lise, önlisans ve lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

30 kişi park görevlisi, beden işçisi ve temizlik personeli alımları için ilkokul mezunu olmak yeterlidir.

Adaylar başvurularını şahsen iş edindirme ofisi üzerinden 21 Aralık 2018 tarihi bitimine kadar Bursa Nilüfer Belediye Başkanlığına yapılması gerekmektedir.

Detaylar için aşağıdaki başvuru kılavuzunu inceleyebilirsiniz.

Bursa Nilüfer Belediyesi 65 Sözleşmeli Personel Alım Kılavuzu için tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 18.12.2018 14:23
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furkan 2 saat önce

Kpss ile alan yerler 85 ten aşağı olmuyor kpss siz alan yerlere ise dayılarımız yok boşa giriyoruz sınava bari asgari ücrete düzenleme getirinde evimizi geçindirelim

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