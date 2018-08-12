Belediyeye KPSS'siz Bekçi Alımı Yapılacak!..

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanan bir ilanla Manisa Belediyesi KPSS'siz (KPSS şartı olmadan) 6 bekçi alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

Manisa Belediyesi, MASKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına BESOT firması üzerindenbekçi alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR'da yayımlanan ilan ile su depolarında vardiyalı olarak çalışacak, KPSS'siz 6 adet bekçi alımı yapılacak.

İŞKUR Manisa İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, BESTO isimli belediyeye ait şirket bünyesinde görevlendirilmek üzere 6 adet Vardiyan Bekçi (su depoları) personelleri alınacağı belirtildi. Bekçi alımlarının dış kaynaktan alım olarak İŞKUR üzerinden yapılacağı belirtildi. Yayımlanan ilana göre bekçi alımı başvuruları 13 Ağustos 2018'de alınmaya başlanacak. Manisa Belediyesi bekçi alımlarında son başvuru tarihi 17 Ağustos 2018 saat:17:00 olarak açıklandı. MASKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından alınacak olan başvurularda Manisa, Şehzadelerde bulunan Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Binası 16. kat adresinde 3 Eylül 2018 tarihinde sözlü mülakat görüşmesi yapılacak. Başvurusu kabul edilen ve bekçi olarak göreve başlayanların asgari ücret ve %10 daha fazlası ücret ile maaş alacakları bilgisine yer verildi. Çalışma saatleri 3 vardiya esasına göre olacak. Çalışma adresi MASKİ Genel Müdürlüğü ile Yunus Emre ilçesinde bulunan su depoları olduğu açıklandı.

Başvuru şartları şöyle;

T.C. vatandaşı olmak, Meslek liselerin torna tasviye, elektrik elektronik sıhhi tesisat, manike bölümlerinden mezun olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Askerliği tamamlamış yada muaf olmak, Şehzadeler ve Yunus Emre ilçelerinde ikamet etmek, A2 veya B sınıfı ehliyet sahibi olmak,

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