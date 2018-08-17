Belediye KPSS'siz Kadrolu İşçi Alımı Yapacak!..

Gürçeşme Belediye Başkanlığı Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı 2 farklı ilanla kaddrolu işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve detayları şöyle;
16.Nisan 2014 tarih ve 28974 sayılı resmi gazetede yayınlanan Başbakanlığın 2014/4 Sayılı Genelgesi.
Tokat - Gürçeşme Belediyesi'nin yayımladığı ilan şöyle;
Belediyemize 4857 Sayılı İş Kanununa tabi aşağıda aranan özellikleri ve meslek bilgisi yazılı bir kadrolu işçi personel alınacaktır.
1 KİŞİ USTA BAŞI İÇİN ARANAN ŞARTLAR VE BELGELER
- Nezaretçi Ve Ustabaşı (Su İstihsal Ve Dağıtımı) İşçisi meslekli
- Bu meslek dalında eğitim görmüş (Çalışmış) belgesi olan
- En az B sınıfı ehliyetli
- İlköğretim/ Lisans
- Erkek
- Öz geçmişi
- Askerliğini yapmış olmak
1 KİŞİ Orman Gözetleme ve Haberleşme Personeli için ARANAN ŞARTLAR VE BELGELER.
- Orman Gözetleme ve Haberleşme İşçisi meslekli
- Bu meslek dalında eğitim görmüş (Çalışmış) belgesi olan 3- En az B sınıfı ehliyetli
- İlköğretim/ Lise
- Erkek
- Öz geçmişi
- Askerliğini yapmış olmak
- İlgilenenler Tokat Çalışma İş Kurumu ilanlarını takip edecektir
- Tokat Çalışma İş Kurumu tarafından bildirilecek adaylar istenilen belgeleri göndermeleri ya da belgelerle birlikte müracaatların da noter huzurunda kura çekimine tabi tutulacaktır.
- Kura çekimi sonucu seçilen adaylar mülakat sınavına tabi tutulacaktır.
Gerçeğe aykırı belge veren adaylar kura çekimine tabi olmayacaktır.
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