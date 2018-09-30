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Belediye KPSS'siz Güvenlik Görevlisi Alımı Yapıyor

Manisa Şehzadeler Belediyesi yayımladığı ilan ile KPSS şartı olmadan kurum dışı işçi alımı ile 10 güvenlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu.

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Belediye KPSS'siz Güvenlik Görevlisi Alımı Yapıyor

Manisa Şehzadeler Belediyesi yayımladığı ilan ile KPSS şartı olmadan kurum dışı işçi alımı ile 10 güvenlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu.

30 Eylül 2018 Pazar 10:06
Belediye KPSS'siz Güvenlik Görevlisi Alımı Yapıyor

Manisa Şehzadeler Belediyesi yayımladığı ilan ile KPSS şartı olmadan kurum dışı işçi alımı ile 10 güvenlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu.

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUM DIŞI İŞÇİ ALIM TALEP FORMU

İŞYERİ BİLGİLERİ : 

İşyeri Adı/Unvanı :Şehzadeler Mühendislik A. Ş.

Adresi : 1. Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. No: 10 Kat: 3 D: 311 (Vakıf İşhanı) Şehzadeler / MANİSA

Telefon : 0 236 250 11 20

TALEP/BAŞVURU BİLGİLERİ :

Açık İş Sayısı : 10

Başvuru-BitişTarih Aralığı : 01.10.2018 - 08.10.2018

Başvuru Adresi : Şehzadeler Mühendislik A. Ş.

İrtibat Kişisi : Tarık ÇANLI

E-posta Adresi : info@sehzadelermuhendislik.com.tr

GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN BİLGİLER :

Yer : 1. Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. No: 10 Kat: 3 D: 311 (Vakıf İşhanı) Şehzadeler / MANİSA

MESLEKİ ÖZELLİKLER :

İş Alanı/Pozisyonu : Güvenlik Görevlisi

ÇALIŞMA ŞARTLARI :

Çalışma Şekli (Sürekli-Geçici) : Sürekli

Çalışma Saatleri : 08:00 - 17:00

Çalışma Adresi : Şehzadeler Belediye Başkanlığı Birimleri

MÜRAACAT KOŞULLARI :

1- Türk vatandaşı olmak

2- 18 yaşını tamamlamış olmak

3- En az Orta okul mezunu olmak

4- Özel Güvenlik sertifikası olması

5- Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkum olmamak

6- Askerlik durumu itibarıyla; Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, Askerlik çağına gelmiş ise muazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

7- 22.05.2005 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak

8- Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv araştırması yapılmış olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER :

1- Nüfus Fotokopisi 4- Sabıka Kaydı (Adliye veya E-Devlet)

2- Fotoğraf (2 Adet) 5- Diploma

3- İkametgah 6- Özel Güvenlik Belgesi

YETKİLİNİN : 

Adı Soyadı Ahmet SONGÜLER
Unvanı Belediye Başkan Yrd.
Tarih 26.09.2018

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 30.09.2018 11:44
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belediye kpss güvenlik görevlisi alımı yapıyor
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Emrelist 1 saat önce

Kadrolu mu oluyor yani ben anlamadım

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Erman 43 dakika önce

Kadrolumu????

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