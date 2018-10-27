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Belediye KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Kamu Personeli Alımı Yapıyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı kendi bünyesinde faaliyet gösteren Meston Kent Dizayn Çevre İnş. Ltd.Şti'de görevlendirilmek üzere KPSS şartı olmadan en az ilkokul mezunu adaylar arasından 70 kişi kaldırım yapım ve onarımda tecrübe sahibi olan Kaldırım Ustası, Kalıpçı, Demirci ve beden işçisi alımı yapacak.

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Belediye KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Kamu Personeli Alımı Yapıyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı kendi bünyesinde faaliyet gösteren Meston Kent Dizayn Çevre İnş. Ltd.Şti'de görevlendirilmek üzere KPSS şartı olmadan en az ilkokul mezunu adaylar arasından 70 kişi kaldırım yapım ve onarımda tecrübe sahibi olan Kaldırım Ustası, Kalıpçı, Demirci ve beden işçisi alımı yapacak.

27 Ekim 2018 Cumartesi 14:06
Belediye KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Kamu Personeli Alımı Yapıyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı kendi bünyesinde faaliyet gösteren Meston Kent Dizayn Çevre İnş. Ltd.Şti'de görevlendirilmek üzere KPSS şartı olmadan en az ilkokul mezunu adaylar arasından 70 kişi kaldırım yapım ve onarımda tecrübe sahibi olan Kaldırım Ustası, Kalıpçı, Demirci ve beden işçisi alımı yapacak.

Başvurmak isteyen adaylar için başvurular 24 Ekim 2018 tarihinde başlamış olup 8 Kasım 2018 tarihine kadar devam edecek.

Başvurular şahsen İnönü Mahallesi İnönü Caddesi 197/1 Yeşilyurt / Malatya adresindeki belediyeye ait firmaya yapılacak.

Telefon ile iletişime geçmek isteyenler için yetkili kişinin adı Eray Özden, telefon numarası da 0422 328 12 00 olarak verilmiştir.

Geçici olarak istihdam edilecek personeller için çalışma saatleri 08:00 ile 17:00 olarak belirlendi.

Belediyeye ait Meston Kent Dizayn firması tarafından şehrin muhtelif yerlerindeki kaldrım onarım ve yapım işlerin görevlendirilecek olan 70 kişi için erkek olan adaylar başvuru yapabiliyor.

Başvuru için gerekli belgeler şöyle;

  • Kimlik fotokopisi
  • Nüfus kayıt örneği
  • Adli sicil kaydı
  • Mesleki belgeler

Malatya Büyükşehir Belediyesi Personel Alım Başvuru Kılavuzu için tıklayınız

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 27.10.2018 15:59
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