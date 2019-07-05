Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 20°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
99635
ALTIN
253.134
DOLAR
5.6173
STERLIN
7.0497
EURO
6.3041
KPSS Hazırlığında Olanlar Dikkat
Ünlü Yazara Başörtülüleri Aşağılamaktan Hapis Cezası!
İşte memur ve emeklinin yeni maaşları
Erdoğan'dan kadın üniversitesi açıklaması
Ünlü Oyuncu Tatilde Hayatını Kaybetti!

Belediye KPSS'siz Şoför ve Büro Personeli Alıyor!

Yalova iline bağlı Esenköy Belediye Başkanlığı tarafından yeni bir ilan yayınlandı. Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan ilana göre en az ilkokul mezunu adaylar arasından beden işçisi, kamyon şoförü ve büro personeli alınacağı açıklandı. İşte detaylar...

Belediye KPSS'siz Şoför ve Büro Personeli Alıyor!

Yalova iline bağlı Esenköy Belediye Başkanlığı tarafından yeni bir ilan yayınlandı. Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan ilana göre en az ilkokul mezunu adaylar arasından beden işçisi, kamyon şoförü ve büro personeli alınacağı açıklandı. İşte detaylar...

05 Temmuz 2019 Cuma 22:25
Belediye KPSS'siz Şoför ve Büro Personeli Alıyor!

Yalova iline bağlı Esenköy Belediye Başkanlığı tarafından yeni bir ilan yayınlandı. Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan ilana göre en az ilkokul mezunu adaylar arasından beden işçisi, kamyon şoförü ve büro personeli alınacağı açıklandı. İşte detaylar...

Başvuru yapmak isteyen adayların son başvuru tarihi olan 8 Temmuz 2019 Pazartesi tarihine kadar iş ilan numarasıyla beraber İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden veya İŞKUR İl Müdürlükleri aracılığıyla başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Esenköy Belediye Başkanlığı beden işçisi alımı için adaylarda aranan şartlar arasında; en az ilköğretim mezunu olmak, en az 18 yaşında olmak, Yalova Çınarcık’ta ikamet ediyor olmak yer almaktadır. Başvuruda kullanılacak iş ilan numarası 00005050991 olarak belirtilmiştir.

Kamyon şoförü alımı için adayların; en az ilkokul mezunu olması, en az 18 yaşında olması, E sınıfı sürücü belgesine sahip olması ve Yalova Çınarcık’ta ikamet ediyor olması gerekmektedir. Başvuruda kullanılacak iş ilan numarası 00005050977 olarak belirtilmiştir.

Büro işçisi alımı için adayların; en az lise mezunu olması, en az 18 yaşında olması, Yalova Çınarcık’ta ikamet ediyor olması gerekmektedir. Başvuruda kullanılacak iş ilan numarası 00005051005 olarak belirtilmiştir.

İşe alımlar kurayla yapılacak olup kura bilgileri şu şekilde paylaşılmıştır: 10 Temmuz 2019 Çarşamba tarihinde 14:00 - 15:00 saatinde Yalova 3. Noterliği adresinde kura çekimi yapılacaktır.

Son Başvuru Tarihi 08 Temmuz 2019 olarak açıklandı.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
belediye kpss şoför büro personeli alıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğretmenevi KPSS'siz Memur Alıyor!
Öğretmenevi KPSS'siz Memur Alıyor!
Belediye KPSS'siz Kamu Personeli Alıyor! İşte Başvuru Şartları!
Belediye KPSS'siz Kamu Personeli Alıyor! İşte Başvuru Şartları!
PTTCELL Lise Mezunu Personel Alım İlanı Yayınladı!
PTTCELL Lise Mezunu Personel Alım İlanı Yayınladı!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim