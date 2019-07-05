Belediye KPSS'siz Şoför ve Büro Personeli Alıyor!

Yalova iline bağlı Esenköy Belediye Başkanlığı tarafından yeni bir ilan yayınlandı. Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan ilana göre en az ilkokul mezunu adaylar arasından beden işçisi, kamyon şoförü ve büro personeli alınacağı açıklandı. İşte detaylar...

Başvuru yapmak isteyen adayların son başvuru tarihi olan 8 Temmuz 2019 Pazartesi tarihine kadar iş ilan numarasıyla beraber İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden veya İŞKUR İl Müdürlükleri aracılığıyla başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Esenköy Belediye Başkanlığı beden işçisi alımı için adaylarda aranan şartlar arasında; en az ilköğretim mezunu olmak, en az 18 yaşında olmak, Yalova Çınarcık’ta ikamet ediyor olmak yer almaktadır. Başvuruda kullanılacak iş ilan numarası 00005050991 olarak belirtilmiştir.

Kamyon şoförü alımı için adayların; en az ilkokul mezunu olması, en az 18 yaşında olması, E sınıfı sürücü belgesine sahip olması ve Yalova Çınarcık’ta ikamet ediyor olması gerekmektedir. Başvuruda kullanılacak iş ilan numarası 00005050977 olarak belirtilmiştir.

Büro işçisi alımı için adayların; en az lise mezunu olması, en az 18 yaşında olması, Yalova Çınarcık’ta ikamet ediyor olması gerekmektedir. Başvuruda kullanılacak iş ilan numarası 00005051005 olarak belirtilmiştir.

İşe alımlar kurayla yapılacak olup kura bilgileri şu şekilde paylaşılmıştır: 10 Temmuz 2019 Çarşamba tarihinde 14:00 - 15:00 saatinde Yalova 3. Noterliği adresinde kura çekimi yapılacaktır.

Son Başvuru Tarihi 08 Temmuz 2019 olarak açıklandı.

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