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Belediye KPSS'siz Personel Alımı Yapıyor!..

Adana Büyükşehir Belediyesi kendi bünyesinde görevlendirmek üzere KPSS'siz, KPSS şartı olmadan kamu personeli alımı yapacağını ilanen duyurdu. İşte başvuru şartları ve detayları;

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Belediye KPSS'siz Personel Alımı Yapıyor!..

Adana Büyükşehir Belediyesi kendi bünyesinde görevlendirmek üzere KPSS'siz, KPSS şartı olmadan kamu personeli alımı yapacağını ilanen duyurdu. İşte başvuru şartları ve detayları;

02 Ağustos 2018 Perşembe 20:55
Belediye KPSS'siz Personel Alımı Yapıyor!..

Adana Büyükşehir Belediyesi kendi bünyesinde görevlendirmek üzere KPSS'siz, KPSS şartı olmadan kamu personeli alımı yapacağını ilanen duyurdu. İşte başvuru şartları ve detayları;

Adana Büyükşehir Belediyesi Adana Ulaşım Org.Tic.San. A.Ş. firması üzerinden 44 belediyeye kamu personeli alımı yapıyor. Belediyenin ilanına başvurmak isteyenlerde KPSS şartı da aranmıyor. Alım yapılacak pozisyonlar ise şöyle;

  • Büro elemanı
  • Makam şoförü
  • Engelli
  • Kuaför
  • Hemşire
  • Sağlık Teknisyeni
  • Okul Öncesi Eğitmen Yardımcısı
  • Aşçı
  • Sağlık Teknikeri

KPSS'siz belediye personeli alımı başvuruları başladı ve son başvuru tarihi 4 Ağustos 2018 olarak belirlendi.

Kamu personeli alımı yapılacak bölümler ve alınacak personel sayıları şöyle;

  • 3 kişi düz işçi- mezuniyet şartı yok
  • 5 vasıflı personel - mezuniyet şartı yok
  • 3 büro elemanı - lisans şartı var
  • 3 büro elemanı - önlisans şartı var
  • 6 büro elemanı - mezuniyet şartı yok
  • 1 makam şoförü - mezuniyet şartı yok ( B Ehliyet)
  • 1 engelli düz işçi - mezuniyet şartı yok
  • 3 okul öncesi eğitmeni - lisans şartı var
  • 4 yardımcı okul öncesi eğitmen yardımcısı - lise şartı var
  • 1 aşçı - mezuniyet şartı yok
  • 2 kuaför - mezuniyet şartı yok
  • 3 hemşire - lise şartı var
  • 2 sağlık teknisyeni - lise şartı var
  • 3 sağlık teknikeri  - önlisans şartı var
  • 4 şoför alımı - mezuniyet şartı yok

Adaylar için başvurular başlamış olup 4 Ağustos 2018 tarihi bitimine kadar şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ve e-mail ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.). Adaylar özgeçmiş, kimlik fotokopisi ve diploma fotokopileri ile başvuruyu gerçekleştirebilir.

4857 sayılı iş Kanunu'na göre personel alımı gerçekleşecek. Başka bir kurumla sözleşmesi bulunmaması ve görevlerini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmaması gerekmektedir.

KPSS şartı olmadan alım yapacak belediyenin ilanına air materyaller aşağıdadır.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Adana Büyükşehir BelediyesiKPSS Şartı Olmadan Memur Alımı
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