Belediye KPSS'siz Kamu Personeli Alıyor! İşte Başvuru Şartları!

Yerel yönetimlerin, belediyelerin personel ihtiyaçlarını karşılamak adına personel alım ilanları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayınlanmaya devam ediyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş ilanları üzerinden yayımlanan son ilanlar ile KPSS şartı olmadan en az ilkokul mezunu adaylar arasından 29 kamu personeli alımı yapılacağı açıklandı. Alımlar farklı branşlarda yapılacağı üzere her branş için ayrı ilan numarası verilmiştir. Başvurular Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) şahsen veya internet üzerinden başvuru yapılacaktır.

00005008225 İŞKUR ilan numaralı personel alımı ile Horasan Belediyesi bünyesine 9 kişi büro memuru alımında adayların en az lise mezunu olması, kadın ve erkek 18 yaşından büyük olması, bilgisayar sertifikasına sahip olması, Microsoft Office sertifikası olması, iş sağlığı ve güvenliği sertifikası olması, insan kaynakları yönetim sertifikası, büro yönetimi ve asistanlığı, iletişim sertifikası, halkla ilişkiler sertifikasına sahip olunması. Adayların 17 Haziran 2019 tarihine kadar başvurularını İŞKUR hizmet binalarından veya internet sitesi üzerinden yapmaları gerekmektedir.

00005008225 İŞKUR ilan numaralı personel alımı ile Horasan Belediyesi bünyesine 1 kişi Greyder operatörü alımında adayların en az ilkokul mezunu olması, kadın ve erkek 18 yaşından büyük olması, Greyder operatörlük sertifikasına sahip olması, ileri sürüş teknikleri belgesine sahip olunması, pisikoteknik belgesine sahip olunması gerekmektedir. Adayların 17 Haziran 2019 tarihine kadar başvurularını İŞKUR hizmet binalarından veya internet sitesi üzerinden yapmaları gerekmektedir.

00005008230 İŞKUR ilan numaralı personel alımı ile Horasan Belediyesi bünyesine 1 kişi Fotoğrafçı alımında adayların en az lise mezunu olması, kadın ve erkek 18 yaşından büyük olması, temel fotoğrafçılık sertifikasına sahip olması, ileri fotoğrafçılık sertifikasına sahip olması, stüdyo model fotoğrafçılık sertifikasına sahip olması, sosyal medya sertifikasına sahip olması, haber ajanslarında en az 2 yıl foto muhabirliği yapmış olması, web programcılığı sertifikasına sahip olması, profesyonel fotoğraf makinesi ve kamera çekimi iyi derece kullanması, microsoft office programlarını iyi derece kullanması gerekmektedir. Adayların 17 Haziran 2019 tarihine kadar başvurularını İŞKUR hizmet binalarından veya internet sitesi üzerinden yapmaları gerekmektedir.

00005008160 İŞKUR ilan numaralı personel alımı ile Horasan Belediyesi bünyesine 16 kişi Bahçe Bakım Elemanı alımında adayların en az ilkokul mezunu olması, kadın ve erkek 18 yaşından büyük olması, temel dış mekan ve bitki sertifikasına sahip olunması gerekmektedir. Adayların 17 Haziran 2019 tarihine kadar başvurularını İŞKUR hizmet binalarından veya internet sitesi üzerinden yapmaları gerekmektedir.

00005008169 İŞKUR ilan numaralı personel alımı ile Erzurum Horasan Belediyesi bünyesine 1 kişi Beko Loder operatörü alımında adayların en az ilkokul mezunu olması, kadın ve erkek 18 yaşından büyük olması, kanal kazıyıcı beko loder sertifikasına sahip olması, ileri sürüş teknikleri belgesine sahip olunması, pisikoteknik belgesine sahip olunması gerekmektedir. Adayların 17 Haziran 2019 tarihine kadar başvurularını İŞKUR hizmet binalarından veya internet sitesi üzerinden yapmaları gerekmektedir.

Son Başvuru Tarihi: 17 Haziran 2019

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA