Belediye KPSS'siz Kadrolu İşçi Alımı Yapacak!..

Gürçeşme Belediye Başkanlığı Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı 2 farklı ilanla kaddrolu işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve detayları şöyle;

16.Nisan 2014 tarih ve 28974 sayılı resmi gazetede yayınlanan Başbakanlığın 2014/4 Sayılı Genelgesi.

Tokat - Gürçeşme Belediyesi'nin yayımladığı ilan şöyle;

Belediyemize 4857 Sayılı İş Kanununa tabi aşağıda aranan özellikleri ve meslek bilgisi yazılı bir kadrolu işçi personel alınacaktır.

1 KİŞİ USTA BAŞI İÇİN ARANAN ŞARTLAR VE BELGELER

Nezaretçi Ve Ustabaşı (Su İstihsal Ve Dağıtımı) İşçisi meslekli

Bu meslek dalında eğitim görmüş (Çalışmış) belgesi olan

En az B sınıfı ehliyetli

İlköğretim/ Lisans

Erkek

Öz geçmişi

Askerliğini yapmış olmak

1 KİŞİ Orman Gözetleme ve Haberleşme Personeli için ARANAN ŞARTLAR VE BELGELER.

Orman Gözetleme ve Haberleşme İşçisi meslekli

Bu meslek dalında eğitim görmüş (Çalışmış) belgesi olan 3- En az B sınıfı ehliyetli

İlköğretim/ Lise

Erkek

Öz geçmişi

Askerliğini yapmış olmak

İlgilenenler Tokat Çalışma İş Kurumu ilanlarını takip edecektir Tokat Çalışma İş Kurumu tarafından bildirilecek adaylar istenilen belgeleri göndermeleri ya da belgelerle birlikte müracaatların da noter huzurunda kura çekimine tabi tutulacaktır. Kura çekimi sonucu seçilen adaylar mülakat sınavına tabi tutulacaktır.

Gerçeğe aykırı belge veren adaylar kura çekimine tabi olmayacaktır.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA