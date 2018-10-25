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Belediye Başkanlığı KPSS'siz Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

Erdek Belediye Başkanlığı Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 1 mühendis alımı yapacağını duyurdu. 4 Yıllık Jeoloji Mühendisliği bölümü mezunları arasından yapılacak alım için KPSS şartı aranmıyor.

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Belediye Başkanlığı KPSS'siz Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

Erdek Belediye Başkanlığı Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 1 mühendis alımı yapacağını duyurdu. 4 Yıllık Jeoloji Mühendisliği bölümü mezunları arasından yapılacak alım için KPSS şartı aranmıyor.

25 Ekim 2018 Perşembe 23:56
Belediye Başkanlığı KPSS'siz Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

Erdek Belediye Başkanlığı Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı ilan ile 1 mühendis alımı yapacağını duyurdu. 4 Yıllık Jeoloji Mühendisliği bölümü mezunları arasından yapılacak alım için KPSS şartı aranmıyor.

Başvuracak adaylar için 6 Kasım 2018 tarihinde Erdek Belediye Başkanlığı binasında saat 14:00'da sözlü mülakat yapılacak yapılacak.

Başvuru yapacak adaylar için başvuru tarihi 26 Ekim 2018'de başlayıp 5 Kasım 2018 saat 16:00 mesai bitimine kadar Erdek Belediyesi Yazı İşleri müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Başvuru sırasında istenen belgeler şöyle;

Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi

Nüfus cüzdanı / kimlik fotokopisi ve aslı

Adaylar tarafından doldurulacak başvuru formu (başvuru formu müracaat esnasında belediyeden temin edilebilir)

Sağlık Raporu

3 Adet vesikalık fotoğraf

Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge

Adli siil kayıt belgesi

İlana ulaşmak için bağlantıya tıklayınız

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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belediye başkanlığı kpss sözleşmeli personel alımı yapıyor
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