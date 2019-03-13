Belçika'da Yüksek Maaşla KPSS'siz Memur Olma Fırsatı!

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Türk Büyükelçiliğinde görevlendirilmek üzere KPSS şartı olmadan sözleşmeli sekreter alımı yapılacağı açıklandı. İşte detaylar...

T.C. Brüksel Büyükelçiliğinde münhal bulunan bir adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.

I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER :

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak,

3. En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),

8. Çok iyi derecede Fransızca ve Türkçe bilmek (İngilizce ve Flamanca bilmek tercih sebebidir),

9. Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.

II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1. Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir)

2. Özgeçmiş (CV),

3. Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri,

4. Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti,

5. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (Yurtdışında eğitim görmüş lise mezunları için Eğitim ataşeliklerinden alınacak “denklik belgesi”.)

6. Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge

7. Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf,

Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir.



III) SINAV:

Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

a) Yazılı Yeterlilik Sınavı:

Yazılı eleme sınavı 12 Nisan 2019, Cuma günü saat 09:30’da T.C. Brüksel Büyükelçiliği’nde yapılacaktır

Sınav konuları:

Türkçe’den Fransızca’ya çeviri (1 saat)

Fransızca’dan Türkçe’ye çeviri (1 saat)

Türkçe Kompozisyon (1 saat)

Matematik (1 Saat)

b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:

Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 26 Nisan 2019, Cuma günü saat 09:30’da Büyükelçiliğimizde yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.

Sözlü Sınav Konuları: Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi.

Uygulamalı Sınav Konuları : ( Bilgisayarda) Daktilo sınavı

IV) BAŞVURU TARİHİ:

Başvurular en geç 28 Mart2019 tarihinde mesai bitimine kadar Büyükelçiliğimiz Rue Montoyer 4, 1000 Brüksel/Belçika adresine ulaşacak şekilde veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 09:00- 13:00 ve 14:00 -18:00 saatleri arasında) şahsen yapılabilir. Postayla yapılan başvurularda meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Büyükelçiliğimiz sorumlu değildir.

V) SINAV YERİ:

Yazılı Sınav: T.C. Brüksel Büyükelçiliği, Rue Montoyer 4, 1000 Brüksel/Belçika

Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C. Brüksel Büyükelçiliği, Rue Montoyer 4, 1000 Brüksel/Belçika

Tel : +32 02 506 11 40

Fax : +32 02 514 07 48

E-mail: embassy.brussels@mfa.gov.tr