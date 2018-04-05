Başvuru Süresi Uzatıldı: Dolgun Maaşla En Az Lise Mezunu 3500 Personel Alımı

Son dakika açıklaması İGA Güvenlik Hizmetlerinden geldi

Havaalanlarına güvenlik hizmeti veren İGA Güvenlik, İstanbul'da açılacak yeni havalimanının güvenlik ihtiyacını karşılamak için 3 bin 500 güvenlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu. 2018 yılı başında yayımlanan duyuru ile birlikte başvurular da alınmaya başlamıştır. Şartlara uyan adaylar, İstanbul'da yıl sonuna doğru açılması planlanan yeni havalimanında güvenlikçi olmak için başvuru yaptı.

BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

Daha önce yayımlanan ilanda başvuruların Mart ayının bitimi ile sona ereceğine yer verilmişti. Ancak yeni bir açıklama yapıldı ve başvuruların devam edeceğine yer verildi. Yayımlanan yeni duyuruya göre başvurular 29 Mayıs 2018 gününe kadar alınacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik kimlik kartına sahip,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

En az lise mezunu olmak,

Tercihen 35 yaşını geçmemiş olmak,

Boy kilo arasında orantı olması,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak,

Diksiyonu düzgün olan,

Sözlü iletişim kabiliyeti yüksek ve takım çalışmasına yatkın,

Vardiyalı çalışabilecek Tecrübeli Tecrübesiz adaylar alınacak.

BAŞVURU

İlana başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Türkiye'nin her yerinden başvurular kabul edilirken kalacak yeri olmayan adaylara lojman tesis edilebileceğine yer verildi. İlana başvurular aşağıdaki bağlantı adresinden yapılıyor. Bağlantıyı kopyalayın ve yeni sekmede açın.

https://goo.gl/bah3Z1

MAAŞ VE DİĞER İMKANLAR

Yayımlanan ilanda alınacak personellere sunulan olanaklar ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

Dolgun ücret + Yemek+ Servis (geniş servis ağı) + SGK

Kadın ve Erkek Güvenlik Görevlilerimiz için ücretsiz 4’er kişilik lojman imkânımız ve sosyal alanlarımız bulunmaktadır.

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