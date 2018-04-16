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Az Önce Yayımlandı: EGM KPSS Şartsız Pilot Alımı Yapacak

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda sözleşmeli pilot alımı yapılacağı bildirildi. KPSS şartsız yapılacak alımın detayları haberimizde.

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Az Önce Yayımlandı: EGM KPSS Şartsız Pilot Alımı Yapacak

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda sözleşmeli pilot alımı yapılacağı bildirildi. KPSS şartsız yapılacak alımın detayları haberimizde.

16 Nisan 2018 Pazartesi 16:22
Az Önce Yayımlandı: EGM KPSS Şartsız Pilot Alımı Yapacak

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından DPB'de bir ilan yayımlandı.

Devlet Personel Başkanlığı sitesinde bugün yayımlanan duyuruda Emniyet Genel Müdürlüğü, sözleşmeli pilot alımı yapacağını duyurdu. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında kapsamında yapılacak pilot alımında Havacılık Daire Başkanlığına 1 adet sözleşmeli pilot alımı yapılacağı bildirildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıyor olması gerekmektedir.

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
  • Ülke genelinde çalıştırılmayı ve tüm uçuşlarda görevlendirilmeyi kabul etmek,
  • Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak,
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak. (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

BAŞVURU

İlana başvurular 30 Nisan günü başlayacak. Adaylar başvurularını 30 Nisan ile 4 Mayıs tarihleri arasında aşağıdaki evraklarla birlikte 81 İlin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne yapacaklar.

  • Kimlik belgesi,
  • 2 Vesikalık fotoğraf,
  • Mezuniyet belgesi,
  • Pilot lisansı belgesi,
  • EGM'nin internet adresinden link olarak sunulan “Sözleşmeli Pilot Nitelikleri” başlıklı form, (2 nüsha olarak doldurulacak olan formun bir nüshası başvuru yapılan birime teslim edilecek ve diğer nüshası adayda kalacaktır. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adaylar gelirken yanında getirecektir.)
  • Temel pilotaj sertifikaları (PPL, CPL, IR, Öğretmenlik, Bakım), Tip intibak belgeleri, Tek motor çift motor uçuş saatleri ve varsa 1 inci pilotluk belgeleri, her bir tipte uçuş toplamları ve son uçuş tarihlerini gösterir kurum imzalı şahsi uçuş kayıt çizelgeleri ve havacılıkla ilgili kişisel tüm belgeler (sertifika, kurs belgesi vs. evrakların başvuru yerlerinde gösterilmesi yeterli olup, sözlü ve/veya uygulama sınava gelirken aday yanında getirecektir.

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