Akbank Personel Alım İlanları (İnternetten Başvuru İmkanı)

Akbank 2017 Aralık ayı personel alım ilanları yayımlandı.

Çeşitli ilan ve kariyer sayfaları üzerinden yayımlanan ilanlarda Akbank, farklı pozisyonlarda istihdam etmek üzere çok sayıda perosnel alımı yapıyor. İnternet üzeirnde alınan başvurular için süreç devam ediyor. Peki ilana başvurular nasıl yapılacak?

Kariyer sayfası üzerinden yayımlanan ilanda Akbank, Türkiye genelinde açıkta bulunan 64 farklı pozisyonu şu şekilde duyurdu:

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi İstanbul

Java Yazılım Geliştirme Uzmanı Kocaeli, İstanbul

Ödeme Sistemleri Uygulama Test Yön Yrd Kocaeli

Etkileşim Tasarımcısı Kocaeli

Görsel Tasarımcı Kocaeli

Süreç Yönetimi ve İş Geliştirme Yöneticisi Kocaeli

Birebir Bankacılık Müşteri İlişkileri Yön / SAMSUN Samsun

İç Kontrol Uzmanı (Veri Analizi ve Raporlama) İstanbul

İç Kontrol Uzmanı (Veri Analizi) İstanbul

Proje Finansman Kredileri Yöneticisi İstanbul

BT Çağrı Merkezi Yazılım Geliştirme Uzmanı Kocaeli, İstanbul

Gişe Yetkilisi - İSTANBUL AVRUPA İstanbul

Gişe Yetkilisi - İSTANBUL ANADOLU İstanbul

Çağrı Merkezi Yetkilisi Kocaeli, İstanbul

BT Veri Depolama Uzmanı Kocaeli, İstanbul

Kredi İzleme ve Takip Karar Destek Sistemleri YY İstanbul

Dijital İletişim Yöneticisi İstanbul

Strateji Yönetici Yardımcısı İstanbul

Bilgi Güvenliği Siber Güvenlik Analisti Kocaeli, İstanbul

Siber Tehdit İstihbarat Uzmanı Kocaeli, İstanbul

Kurumsal Veri Ofisi-Veri/Veri Kalitesi Danışmanı Kocaeli, İstanbul

Bilgi Güvenliği Veri Analisti Kocaeli, İstanbul

BT Windows Tabanlı İşletim Sistemleri Uzmanı Kocaeli, İstanbul

Ticari Kredi Kart Portföy Yönetimi Yönetici Yard. İstanbul

İŞ BİLGİ RİSKİ YÖNETİCİSİ Kocaeli

KOBİ Uzman Hattı Yönetici Yardımcısı Kocaeli, İstanbul

.Net Yazılım Mimarı Kocaeli, İstanbul

Websphere / Weblogic Sistem Uzmanı Kocaeli

Risk Yönetimi-Faiz&Likidite Yönetici Yardımcısı İstanbul

Strateji Yöneticisi İstanbul

Kurumsal İş Destek Satınalma Yön Yrd Kocaeli

Telekomünikasyon ve Eğitim Satınalma Yöneticisi Kocaeli

KVKK Sorumlu Yöneticisi- Kurumsal Veri Ofisi Kocaeli, İstanbul

Yarı Zamanlı Takım Asistanı İstanbul

İngilizce Bilen Çağrı Merkezi Yetkilisi Kocaeli, İstanbul

BT UX/UI Uzmanı Kocaeli, İstanbul

Krediler Takip ve Raporlama Yönetici Yardımcısı İstanbul

BT Çağrı Merkezi Yazılım Uzmanı Kocaeli, İstanbul

Nakit Operasyon Yetkilisi Adana, Ankara ve birçok il

IT Altyapı Otomasyon Uzmanı Kocaeli, İstanbul

Kıdemli IT Altyapı Otomasyon Uzmanı Kocaeli, İstanbul

İşletim Sistemi ve Veritabanı Güvenliği / Güvenlik Kocaeli, İstanbul

Mobil Şube Uygulama Geliştirme Uzmanı Kocaeli, İstanbul

Mobil Uygulamalar Yazılım Uzmanı Kocaeli, İstanbul

Devops Mühendisi Kocaeli, İstanbul

Uygulama Güvenliği Uzmanı Kocaeli, İstanbul

Yazılım Uzmanı-Monitoring Uygulamaları Kocaeli, İstanbul

BT Sistem Odaları Altyapı Teknisyeni Kocaeli

Windows Tabanlı İşletim Sistemleri Uzmanı Kocaeli, İstanbul

Unix Uzmanı Kocaeli, İstanbul

Mobil Sistemler Yönetimi Uzmanı Kocaeli

CRM Uygulamaları Uygulama Mimarı Kocaeli, İstanbul

BT Müşteri Uygulamaları Deneyimli Analisti Kocaeli

BT Sistem Odası Güvenlik Yetkilisi Kocaeli, İstanbul

BT Kredi Kartı Yazılım Uzmanı-Mainframe Kocaeli, İstanbul

BT İş Sürekliliği ve Konfigürasyon Yönetimi Uzmanı Kocaeli, İstanbul

BT Döküman Yönetimi Uygulama Mimarı Kocaeli, İstanbul

BT Cobol Yazılım Uzmanı Kocaeli, İstanbul

BT Biztalk Yazılım Uzmanı Kocaeli, İstanbul

BT Anabilgisayar Sistemleri Uzmanı Kocaeli, İstanbul

Büyük Veri Uygulama Geliştirme Uzmanı Kocaeli, İstanbul

BT Veri Ambarı Uygulama Geliştirme Uzmanı Kocaeli, İstanbul

BT Anabilgisayar Uygulama Geliştirme Uzmanı Kocaeli, İstanbul

.Net Yazılım Uzmanı Kocaeli, İstanbul

Başvuru

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açması ve müracaatını bu adres üzerinden yapması gerekmektedir.

http://www.kariyer.net/akbank-is-ilanlari-c11195-p1299/

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