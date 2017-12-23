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Akbank Personel Alım İlanları (İnternetten Başvuru İmkanı)

Akbank çeşitli kadrolarda istihdam etmek üzere çok sayıda personel alımı yapacağını açıkladı. Peki Akbank personel alımına başvurular nasıl yapılacak? Başvuru ekranına nasıl ulaşabilirim?

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Akbank Personel Alım İlanları (İnternetten Başvuru İmkanı)

Akbank çeşitli kadrolarda istihdam etmek üzere çok sayıda personel alımı yapacağını açıkladı. Peki Akbank personel alımına başvurular nasıl yapılacak? Başvuru ekranına nasıl ulaşabilirim?

23 Aralık 2017 Cumartesi 14:59
Akbank Personel Alım İlanları (İnternetten Başvuru İmkanı)

Akbank 2017 Aralık ayı personel alım ilanları yayımlandı.

Çeşitli ilan ve kariyer sayfaları üzerinden yayımlanan ilanlarda Akbank, farklı pozisyonlarda istihdam etmek üzere çok sayıda perosnel alımı yapıyor. İnternet üzeirnde alınan başvurular için süreç devam ediyor. Peki ilana başvurular nasıl yapılacak?

Kariyer sayfası üzerinden yayımlanan ilanda Akbank, Türkiye genelinde açıkta bulunan 64 farklı pozisyonu şu şekilde duyurdu:

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi    İstanbul
Java Yazılım Geliştirme Uzmanı    Kocaeli, İstanbul
Ödeme Sistemleri Uygulama Test Yön Yrd    Kocaeli  
Etkileşim Tasarımcısı    Kocaeli
Görsel Tasarımcı    Kocaeli 
Süreç Yönetimi ve İş Geliştirme Yöneticisi    Kocaeli   
Birebir Bankacılık Müşteri İlişkileri Yön / SAMSUN    Samsun 
İç Kontrol Uzmanı (Veri Analizi ve Raporlama)    İstanbul
İç Kontrol Uzmanı (Veri Analizi)    İstanbul
Proje Finansman Kredileri Yöneticisi    İstanbul
BT Çağrı Merkezi Yazılım Geliştirme Uzmanı    Kocaeli, İstanbul
Gişe Yetkilisi - İSTANBUL AVRUPA    İstanbul
Gişe Yetkilisi - İSTANBUL ANADOLU    İstanbul
Çağrı Merkezi Yetkilisi    Kocaeli, İstanbul
BT Veri Depolama Uzmanı    Kocaeli, İstanbul
Kredi İzleme ve Takip Karar Destek Sistemleri YY    İstanbul
Dijital İletişim Yöneticisi    İstanbul
Strateji Yönetici Yardımcısı    İstanbul
Bilgi Güvenliği Siber Güvenlik Analisti    Kocaeli, İstanbul
Siber Tehdit İstihbarat Uzmanı    Kocaeli, İstanbul
Kurumsal Veri Ofisi-Veri/Veri Kalitesi Danışmanı    Kocaeli, İstanbul
Bilgi Güvenliği Veri Analisti    Kocaeli, İstanbul
BT Windows Tabanlı İşletim Sistemleri Uzmanı    Kocaeli, İstanbul
Ticari Kredi Kart Portföy Yönetimi Yönetici Yard.    İstanbul
İŞ BİLGİ RİSKİ YÖNETİCİSİ    Kocaeli 
KOBİ Uzman Hattı Yönetici Yardımcısı    Kocaeli, İstanbul
.Net Yazılım Mimarı    Kocaeli, İstanbul
Websphere / Weblogic Sistem Uzmanı    Kocaeli 
Risk Yönetimi-Faiz&Likidite Yönetici Yardımcısı    İstanbul
Strateji Yöneticisi    İstanbul
Kurumsal İş Destek Satınalma Yön Yrd    Kocaeli 
Telekomünikasyon ve Eğitim Satınalma Yöneticisi    Kocaeli  
KVKK Sorumlu Yöneticisi- Kurumsal Veri Ofisi    Kocaeli, İstanbul
Yarı Zamanlı Takım Asistanı    İstanbul
İngilizce Bilen Çağrı Merkezi Yetkilisi    Kocaeli, İstanbul
BT UX/UI Uzmanı    Kocaeli, İstanbul
Krediler Takip ve Raporlama Yönetici Yardımcısı    İstanbul
BT Çağrı Merkezi Yazılım Uzmanı    Kocaeli, İstanbul
Nakit Operasyon Yetkilisi    Adana, Ankara ve birçok il
IT Altyapı Otomasyon Uzmanı    Kocaeli, İstanbul
Kıdemli IT Altyapı Otomasyon Uzmanı    Kocaeli, İstanbul
İşletim Sistemi ve Veritabanı Güvenliği / Güvenlik    Kocaeli, İstanbul
Mobil Şube Uygulama Geliştirme Uzmanı    Kocaeli, İstanbul
Mobil Uygulamalar Yazılım Uzmanı    Kocaeli, İstanbul
Devops Mühendisi    Kocaeli, İstanbul
Uygulama Güvenliği Uzmanı    Kocaeli, İstanbul
Yazılım Uzmanı-Monitoring Uygulamaları    Kocaeli, İstanbul
BT Sistem Odaları Altyapı Teknisyeni    Kocaeli 
Windows Tabanlı İşletim Sistemleri Uzmanı    Kocaeli, İstanbul
Unix Uzmanı    Kocaeli, İstanbul
Mobil Sistemler Yönetimi Uzmanı    Kocaeli 
CRM Uygulamaları Uygulama Mimarı    Kocaeli, İstanbul
BT Müşteri Uygulamaları Deneyimli Analisti    Kocaeli 
BT Sistem Odası Güvenlik Yetkilisi    Kocaeli, İstanbul
BT Kredi Kartı Yazılım Uzmanı-Mainframe    Kocaeli, İstanbul
BT İş Sürekliliği ve Konfigürasyon Yönetimi Uzmanı    Kocaeli, İstanbul
BT Döküman Yönetimi Uygulama Mimarı    Kocaeli, İstanbul
BT Cobol Yazılım Uzmanı    Kocaeli, İstanbul
BT Biztalk Yazılım Uzmanı    Kocaeli, İstanbul
BT Anabilgisayar Sistemleri Uzmanı    Kocaeli, İstanbul
Büyük Veri Uygulama Geliştirme Uzmanı    Kocaeli, İstanbul
BT Veri Ambarı Uygulama Geliştirme Uzmanı    Kocaeli, İstanbul
BT Anabilgisayar Uygulama Geliştirme Uzmanı    Kocaeli, İstanbul
.Net Yazılım Uzmanı    Kocaeli, İstanbul

Başvuru

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açması ve müracaatını bu adres üzerinden yapması gerekmektedir. 

http://www.kariyer.net/akbank-is-ilanlari-c11195-p1299/

Memur Personel alım ilanlarından anında haberdar olmak için Kpsscafe.com.tr adresini aşağıdaki platformlardan takip edin.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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