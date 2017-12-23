Akbank Personel Alım İlanları (İnternetten Başvuru İmkanı)

Akbank 2017 Aralık ayı personel alım ilanları yayımlandı.
Çeşitli ilan ve kariyer sayfaları üzerinden yayımlanan ilanlarda Akbank, farklı pozisyonlarda istihdam etmek üzere çok sayıda perosnel alımı yapıyor. İnternet üzeirnde alınan başvurular için süreç devam ediyor. Peki ilana başvurular nasıl yapılacak?
Kariyer sayfası üzerinden yayımlanan ilanda Akbank, Türkiye genelinde açıkta bulunan 64 farklı pozisyonu şu şekilde duyurdu:
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi İstanbul
Java Yazılım Geliştirme Uzmanı Kocaeli, İstanbul
Ödeme Sistemleri Uygulama Test Yön Yrd Kocaeli
Etkileşim Tasarımcısı Kocaeli
Görsel Tasarımcı Kocaeli
Süreç Yönetimi ve İş Geliştirme Yöneticisi Kocaeli
Birebir Bankacılık Müşteri İlişkileri Yön / SAMSUN Samsun
İç Kontrol Uzmanı (Veri Analizi ve Raporlama) İstanbul
İç Kontrol Uzmanı (Veri Analizi) İstanbul
Proje Finansman Kredileri Yöneticisi İstanbul
BT Çağrı Merkezi Yazılım Geliştirme Uzmanı Kocaeli, İstanbul
Gişe Yetkilisi - İSTANBUL AVRUPA İstanbul
Gişe Yetkilisi - İSTANBUL ANADOLU İstanbul
Çağrı Merkezi Yetkilisi Kocaeli, İstanbul
BT Veri Depolama Uzmanı Kocaeli, İstanbul
Kredi İzleme ve Takip Karar Destek Sistemleri YY İstanbul
Dijital İletişim Yöneticisi İstanbul
Strateji Yönetici Yardımcısı İstanbul
Bilgi Güvenliği Siber Güvenlik Analisti Kocaeli, İstanbul
Siber Tehdit İstihbarat Uzmanı Kocaeli, İstanbul
Kurumsal Veri Ofisi-Veri/Veri Kalitesi Danışmanı Kocaeli, İstanbul
Bilgi Güvenliği Veri Analisti Kocaeli, İstanbul
BT Windows Tabanlı İşletim Sistemleri Uzmanı Kocaeli, İstanbul
Ticari Kredi Kart Portföy Yönetimi Yönetici Yard. İstanbul
İŞ BİLGİ RİSKİ YÖNETİCİSİ Kocaeli
KOBİ Uzman Hattı Yönetici Yardımcısı Kocaeli, İstanbul
.Net Yazılım Mimarı Kocaeli, İstanbul
Websphere / Weblogic Sistem Uzmanı Kocaeli
Risk Yönetimi-Faiz&Likidite Yönetici Yardımcısı İstanbul
Strateji Yöneticisi İstanbul
Kurumsal İş Destek Satınalma Yön Yrd Kocaeli
Telekomünikasyon ve Eğitim Satınalma Yöneticisi Kocaeli
KVKK Sorumlu Yöneticisi- Kurumsal Veri Ofisi Kocaeli, İstanbul
Yarı Zamanlı Takım Asistanı İstanbul
İngilizce Bilen Çağrı Merkezi Yetkilisi Kocaeli, İstanbul
BT UX/UI Uzmanı Kocaeli, İstanbul
Krediler Takip ve Raporlama Yönetici Yardımcısı İstanbul
BT Çağrı Merkezi Yazılım Uzmanı Kocaeli, İstanbul
Nakit Operasyon Yetkilisi Adana, Ankara ve birçok il
IT Altyapı Otomasyon Uzmanı Kocaeli, İstanbul
Kıdemli IT Altyapı Otomasyon Uzmanı Kocaeli, İstanbul
İşletim Sistemi ve Veritabanı Güvenliği / Güvenlik Kocaeli, İstanbul
Mobil Şube Uygulama Geliştirme Uzmanı Kocaeli, İstanbul
Mobil Uygulamalar Yazılım Uzmanı Kocaeli, İstanbul
Devops Mühendisi Kocaeli, İstanbul
Uygulama Güvenliği Uzmanı Kocaeli, İstanbul
Yazılım Uzmanı-Monitoring Uygulamaları Kocaeli, İstanbul
BT Sistem Odaları Altyapı Teknisyeni Kocaeli
Windows Tabanlı İşletim Sistemleri Uzmanı Kocaeli, İstanbul
Unix Uzmanı Kocaeli, İstanbul
Mobil Sistemler Yönetimi Uzmanı Kocaeli
CRM Uygulamaları Uygulama Mimarı Kocaeli, İstanbul
BT Müşteri Uygulamaları Deneyimli Analisti Kocaeli
BT Sistem Odası Güvenlik Yetkilisi Kocaeli, İstanbul
BT Kredi Kartı Yazılım Uzmanı-Mainframe Kocaeli, İstanbul
BT İş Sürekliliği ve Konfigürasyon Yönetimi Uzmanı Kocaeli, İstanbul
BT Döküman Yönetimi Uygulama Mimarı Kocaeli, İstanbul
BT Cobol Yazılım Uzmanı Kocaeli, İstanbul
BT Biztalk Yazılım Uzmanı Kocaeli, İstanbul
BT Anabilgisayar Sistemleri Uzmanı Kocaeli, İstanbul
Büyük Veri Uygulama Geliştirme Uzmanı Kocaeli, İstanbul
BT Veri Ambarı Uygulama Geliştirme Uzmanı Kocaeli, İstanbul
BT Anabilgisayar Uygulama Geliştirme Uzmanı Kocaeli, İstanbul
.Net Yazılım Uzmanı Kocaeli, İstanbul
Başvuru
İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açması ve müracaatını bu adres üzerinden yapması gerekmektedir.
http://www.kariyer.net/akbank-is-ilanlari-c11195-p1299/
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