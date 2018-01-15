A101 En Az İlkokul Mezunu Personel Alıyor (Ocak 2018)

A101 marketler tarafından personel alım ilanı yayımlandı.

Türkiye genelinde bulunan binlerce şubesi ile yüz binlerce vatandaşa ucuz ve kaliteli hizmet sunmayı hedef haline getiren A101 marketler, yayımladığı ilan ile yeni personeller alarak hem hizmet kalitesini arttırmayı hem de genç işsizlere istihdam kapısı olmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda alınacak yeni personeller, A101 marketlerin Türkiye genelinde bulunan şubelerindeki boş pozisyonlarında istihdam edilecek.

Personel Alımı Yapılacak Pozisyonlar

Depo Elemanı / İzmir

Depo Elemanı/ Gebze İstanbul Anadolu Yakası, Kocaeli - Gebze

Depo Elemanı / Ankara, Kırıkkale

Mağaza Sorumlusu / Şişli Bölge İstanbul Avrupa Yakası

Depo Elemanı İstanbul Anadolu Yakası, İstanbul - Gebze...

Mağaza Personeli / Şişli Bölge İstanbul Avrupa Yakası

Genel Başvuru Bursa

Mağaza Personeli / Kemalpaşa Bölge İzmir

Mağaza Personeli / Çayyolu - Batıkent - Eryaman Ankara

Mağaza Personeli / Burdur - Denizli - Isparta Burdur, Denizli...

Depo Elemanı İstanbul Anadolu Yakası

Başvuru Şartları

Depo elemanı

En az ilköğretim mezunu,

Dikkatli ve sistemli çalışabilen,

Yoğun ve esnek çalışma temposuna uyum sağlayabilecek,

18 yaş ve üzeri,

Bayraklı, Gümüşpala, Onur Mahallesi, Soğukkuyu, Karşıyaka,Çiğli ve Menemen’de ikamet eden

Mağaza Sorumlusu

Üniversite mezunu,

Perakende sektöründe minumum 2 yıl tecrübeli,

MS Ofice programlarını iyi derecede kullanabilen,

Aktif araç kullanabilen,

Seyahat engeli bulunmayan,

Diksiyonu düzgün, etkili konuşma becerisine sahip,

Dinamik, esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,

İnsan ilişkilerinde başarılı, dikkatli ve takım çalışmasına yatkın,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

Mağaza Personeli

En az lise mezunu,

Dinamik ve yoğun iş temposunda vardiyalı çalışabilecek,

İnsan ilişkilerinde başarılı, dikkatli, takım çalışmasına yatkın,

İstanbul Avrupa Yakası'nda ikamet eden.

Genel Başvuru

En az lise mezunu,

18-40 yaşları arasında,

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,

Bursa'da ikamet eden.

Başvuru

A101 personel alım ilanına başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Adayların aşağıdaki bağlantı adresini kopyalayarak yeni sekmede açması ve müracaatını bu adres üzerinden yapması gerekmektedir.

https://www.a101.com.tr/is-basvuru-formu/

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