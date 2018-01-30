5 Kuruluş En Az Lise Mezunu KPSS Şartsız Çok Sayıda Personel Alıyor

Birçok kuruluş, kendi sayfaları ve çeşitli ilan sayfaları üzerinden ilan yayımladı.

Kamuya bağlı kuruluşlar olan ROKETSAN, Türk Kızılayı, TÜVTÜRK, BEDAŞ ve Türk Hava Yolları yayımladıkları ilanlar ile en az lise mezunu vatandaşlar arasından çok sayıda personel alımı yapacaklarını duyurdu. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak bu kuruluşların ilanlarını tek başlık altında takipçilerimizle paylaşıyoruz. Peki ilanlara kimler başvurabilir? Personel alımı için istenen şartları nelerdir? Başvurular nasıl yapılacak? İşte başvuru detayları...

ROKETSAN Personel Alımı

ROKETSAN İnsan Kaynakları tarafından yayımlanan ilanda boşta 13 pozisyon olduğu ve bu pozisyonlara personel alımlarının yapıldığı açıklandı. Mekatronik Mühendisi, Havacılık Uzay / Uçak Mühendisi, Endüstri Mühendisi, Metalurji ve Malzeme Mühendisi, Proje Yönetimi Mühendisi, Kimya Mühendisi, Makine Mühendisi, Fizik Mühendisi, Bilgisayar Mühendisi, Elektrik-Elektronik Mühendisi, Aday ve Satınalma Mühendisi kadrolarına yapılan alım lisans düzeyinden, teknisyen kadrosuna önlisans ve lise düzeyinden yapılmaktadır. Öte yandan ROKETSAN genel başvuru başlığı altında müracaatları almaktadır. İlanın detayları ve başvuru şekli için TIKLAYIN

Türk Kızılayı Pesonel Alımı

Çeşitli ilan ve kariyer sayfaları üzerinden personel alım ilanı yayımlayan Türk Kızılayı, en az lise mezunu adaylar arasındna farklı pozisyonlara personel alımı yapacağınu duyurdu. Yayımlanan ilana göre Türk Kızılayı bünyesinde Türkiye genelinde farklı pozisyonların boşta olduğu belirtildi. İnternet üzerinden alınan başvurular için adayların CV oluşturması ve başvuru şartını taşıdığı pozisyona müracaat etmesi gerekmektedir. Başvuru detaylarına gitmek için TIKLAYIN

TÜVTÜRK Personel Alımı

Araç Muayene İstasyonları ile Türkiye'de periyodik araç muayenesinde yetkili ve görevli tek kuruluş olarak uluslararası standartlarda gerçekleştirdiği periyodik araç muayenesi hizmeti ile trafik ve araç güvenliğine katkı sağlamayı hedefleyen, konusunda uzman olan TÜVTÜRK, çeşitli ilan ve kariyer sayfaları üzerinden yayımladığı ilanında farklı İllerde bulunan merkezlerindeki 18 boş pozisyona personel alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar arasından yapılacak alıma başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru detaylarına gitmek için TIKLAYIN

BEDAŞ Personel Alımı

Boğaziçi Elektrik Dağıtım şirketi tarafından yayımlanan ilanda kurum bünyesinde boşta bulunan pozisyonlara en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağı açıklandı. Yayımlanan ilanda Eğitim Uzmanı, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, İnşaat Teknikeri, Elektrik Mühendisi, Alacak Takip Teknik Personeli, Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi pozisyonlarına personel alımı yapıldığı belirtildi. İntenet üzerinden alınan başvuruların detayları ve başvuru şartlarının ayrıntılarına gitmek için lütfen TIKLAYIN

THY Personel Alımı

Türk Hava Yolları tarafından geçtiğimiz yıl yapılan açıklamada, 2018 yılı boyunca 7 bin personel alımı yapılacağı kamuoyuna duyuruldu. 2018'in gelmesi ile birlikte ilk ilanlar da yayımlanmaya başladı. Yayımlanan ilanlarda THY İŞ ANALİSTİ , YAZILIM UZMANI (JAVA) , MOBIL YAZILIM UZMANI (IOS DEVELOPER) , MOBİL YAZILIM UZMANI (ANDROID DEVELOPER), PROJE YÖNETİCİSİ , BT ALTYAPI VE OPERASYON PERSONELİ pozisyonunda istihdam etmek üzere personel alımı yapacak. İlanın detayları ve başvuru ekranı: https://goo.gl/svgPGy adresinde

Memur ve personel alım ilanları yayımlandığı anda haberdar olmak için ;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için ---->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için----> TIKLAYIN

Kpsscafe.com.tr | Ankara