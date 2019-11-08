5 ile 7 bin lira maaşla KPSS'siz personel alınacak! İşte başvuru şartları

Kızılay personel alım ilanı yayımladı. Kızılay bünyesinde istihdam edilmek isteyen vatandaşlar için Kızılay tarafından en az lisans mezunu personel alım ilanı yayınlandı. Yayınlanan ilanda adayların Ankara ve İstanbul'da Kurumsal Bağış Uzmanı olarak görev yapacağı açıklandı. Haberimizde Kızılay başvuru şartlarını ve başvuru ekranını görebilirsiniz. Kızılay'ın teşkilatı, Genel merkez ve şubelerden oluşur. Kızılay'ın Genel Müdürlük teşkilatı dışında kalan bütün kademelerindeki görevler fahridir. İşte KPSS şartsız Kızılay personel alım ilanı ve başvuru şartları...

KIZILAY'A PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI İNTERNET ÜZERİNDEN BAŞLADI

Yayımlanan Kızılay personel alımı ilanına başvurular internet üzerinden başladı.

KIZILAY'A PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI İNTERNET ÜZERİNDEN BAŞLADI

Yayımlanan Kızılay personel alımı ilanına başvurular internet üzerinden başladı.

KIZILAY KPSS ŞARTSIZ PERSONEL ALIM İLANI İŞ TANIMI

Kurum ve kuruluşların Sosyal Sorumluluk Stratejilerinin sürekli analiz edilmesi,

İlgili kurum ve kuruluşlara yönelik hedef bazlı proje geliştirilmesi,

Hedef / potansiyel bağışçıların belirlenmesi, ziyaretlerin planlanması ve bağışçı ziyaretlerinde bulunulması,

Kurumsal VIP segmentte yeni bağışçı kazanımının sağlanması,

Kurumsal VIP Bağışçı portföyünün oluşturulması ve portföyün sürekli geliştirilmesi,

Kurumsal/VIP segmentinde bulunan bağışçıların kampanyalar hakkında bilgilendirilmesi,

Kurumsal/VIP bağışçılar ile birebir ilişkilerin kurulması ve yürütülmesi, bağış süreçlerinin takibi ve koordinasyonunun sağlanması,

Kurumsal/VIP bağışçıların şikayet, talep ve önerileriyle birebir ilgilenilmesi, bağışçı geri kazanımının sağlanması,

Sponsorluk ve sosyal sorumluluk proje ve sözleşme yönetiminin yapılması,

Bağışçıların faaliyet gösterdiği sektörlerin analiz edilmesi, sektördeki gelişmelerin takip edilmesi ve bunların sistematik raporlamasının oluşturulması ve üst yönetici ile paylaşılması,

Bağışçı ziyaretlerine yönelik belirlenen periyot ve sistemlerde raporlama için veri girişlerinin düzenli olarak yapılması,

Projelerde iş birliği yapmaya aday olabilecek firma bilgilerinin sisteme aktarılması ve bilgilerin güncel tutulmasının sağlanması,

Proje sürecinde iç ve dış paydaşların koordinasyonun sağlanması,

Proje sunumlarının hazırlanması ve bağışçıya proje sunumunun yapılması,

Bağışçıların sosyal problem algılarını, çözüme dair meyillerini araştırılıp, takip ve analiz edilmesi,

Bağışçı özelinde proje geliştirme ve çeşitlendirme fırsatlarını anlamaya yönelik olarak, saha çalışmaları ve sosyal pazarlama yapanlar ile aktif iletişimde bulunulması,

Yıllık bütçe çalışmalarına destek verilmesi.

İlk Yardım Eğitimcisi Alımı

İlk Yardım Eğitimcisi kadrosuna yapılacak personel alımında şartlar şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı İlk Yardım Yönetmeliğine göre sağlık ile ilgili yüksekokul, fakülte mezunu olmak,

İlk Yardım Eğitimcisi ve/veya İlk Yardım Eğitimci Eğitmeni sertifikasına sahip olmak,

Alanında en az 1 yıl deneyim sahibi olmak,

MS Office Programlarını iyi seviyede kullanabilmek,

İletişim gücü yüksek olmak,

İşbirliği ve ekip çalışmasına yatkın olmak,

Proje geliştirme ve raporlama yapabilmek,

İlk Yardım Eğitimi verebilecek seviyede İngilizce bilmek, (Mülakat esnasında test edilecektir.)

B sınıfı ehliyet sahibi olmak ve aktif araç kullanabilmek,

Yurt içi ve Yurt dışı seyahat engeli olmamak,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak,

Ruh Sağlığı Hemşiresi Alımı

Tuh Sağlığı Hemşiresi kadrosuna yapılacak personel alımında başvuru şartları şu şekilde;

Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerinden en az lisans mezunu olmak,

Psikiyatri Hemşireliği alanında yüksek lisans ya da doktora programlarını tamamlamış olmak,

Tercihen ruh sağlığı, halk sağlığı ve psikososyal destek konularında bilgi sahibi olmak ve bu konularda eğitim verme deneyimine sahip olmak,

Tercihen İlk Yardım Eğitmeni Sertifikasına sahip olmak,

Tercihen alanında 2 yıl deneyim sahibi olmak,

Tercihen Arapça ve/veya İngilizce bilmek,

Planlama ve organizasyon yetkinliğine sahip olmak,

Sağlık Uzmanı Alımı

Sağlık Uzmanı kadrosuna yapılacak personel alımında başvuru şartları şu şekilde;

Üniversitelerin Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 4 yıllık Lisans bölümlerinden mezun,

Tercihen İngilizce ya da Arapça bilen,

Tercihen Pedagojik Formasyon eğitimi sertifikası olan,

Tercihen ilk yardım eğitmeni olan,

İletişim becerisi yüksek,

Duygusal kararlılık ve empati sahibi,

Ekip çalışmasına yatkın,

Planlama ve organizasyon yetkinliğine sahip,

Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilecek,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, ya da proje süresince tecilli.

Finans Asistanı Alımı

Finans Asistanı kadrosuna yapılan personel alımında başvuru koşulları şu şekilde;

En az lisans mezunu olmak,

Tercihen İşletme, İktisat, Bankacılık ve Finans ,Matematik, İstatistik bölümlerinden mezun olmak,

Yazılı ve sözlü çok iyi derecede İngilizce bilmek,

Analiz, yorumlama ve raporlama yapabilmek,

İletişim becerisine sahip olmak,

Problem çözme ve analitik düşünme becerisine sahip olmak,

Seyahat engeli bulunmamak,

Aktif araç kullanabiliyor olmak,

MS Office programlarını iyi derecede kullanabilmek,

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olmak veya en az 2 yıl tecilli olmak,

International Policies and Cooperations Specialist

Tercihen Sosyal Bilimler Alanında Master Derecesine sahip olmak,

Okuma, yazma ve konuşmada mükemmel derecede İngilizce bilen,

Tercihen, okuma, yazma ve konuşma konularında mükemmel bir ek dilin hakim olması,

Tercihen en az 2 yıllık iş tecrübesine sahip olmak,

MS Office Programları hakkında mükemmel bilgi sahibi olmak,

Hem sözlü hem de yazılı iletişim becerilerinin yüksek düzeyde olması,

Tercihen SAP'yi aktif olarak kullanmak,

Tercihen TurkishRed Crescent faaliyetlerinde veya insani yardım alanında gönüllü olarak çalışmış olmak,

İzleme, sonlandırma ve sorumluluk alma konusunda üst düzeyde yetkinliğe sahip olmak,

Mükemmel iletişim becerilerine sahip olmak,

Zamanı verimli ve sonuç odaklı yönetebilmek,

Değişime açık olmak ve kavramsal düşünme yeteneğini geliştirmek,

Askerlik hizmeti formale adaylarını tamamlamış olmak,

Ankara'da çalışmak için herhangi bir kısıtlama olmaması,

Seyahat kısıtlaması olmaması,

Tercihen B sınıfı ehliyet ve aktif sürüş yapabilme

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KIZILAY NEDİR?

Kızılay bir yardım kuruluşudur. Savaşta ve barışta halkın kara gün dostudur. Savaşta yaralananlara, ölenlerin ailelerine yardıma koşar. Yaraları sarar. Her türlü yardımı yapar. Barışta yangın, sel, deprem felaketlerine uğrayanlara sıcak yardım elini uzatır. Fakirlere, düşkünlere, kimsesizlere yardım eder. Onlara yiyecek, giyecek, içecek, yakacak, çadır ve para yardımı yapar.

KIZILAY'IN TARİHÇESİ

Kızılay eski adı Hilal-i Ahmer Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Topluluğu'nun temel ilkeleri olan insaniyetçilik, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık çerçevesinde çalışan kamu yararına yarı-gönüllü sosyal hizmet kuruluşudur. Personelinin bir kısmı gönüllü olarak, bir kısmı ise maaşlı olarak çalışır. 29 Haziran 1868 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu'nun 5 Temmuz 1865 tarihinde imzalamak zorunda kaldığı Cenevre Sözleşmesi gereği olarak "Mecrûhîn ve Marzâ-yi Askeriyyeye İmdad ve Muâvenet Cemiyeti – Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım ve Destek Cemiyeti" adıyla Dr. Abdullah Bey ve Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa öncülüğünde kurulmuş ancak hiçbir zaman çalışır hale geçmemiştir.

14 Nisan 1877'de "Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti" adı ile Marko Paşa önderliğinde yapılan toplantılardan sonra yeniden kurulmuş ve Sırbistan-Karadağ Savaşları ile Teselya Savaşlarında yardım çalışmaları yaptıysa da ancak 1960 yılında kurumsal olarak çalışmaya başlayabilmiştir, Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, amblem olarak hilâli alması gerekçe gösterilerek Uluslararası Salîb-i Ahmer (Kızılhaç) tarafından uzun süre kabul edilmedi. Nihayet 1897 Haziranında Londra'da toplanan Milletlerarası VIII. Kızılhaç Konferansı'nda Dr. Besim Ömer Paşa'nın gayretleriyle hilâlin amblem olarak alınması resmen kabul edilmiştir. 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ile "Türkiye Hilaliahmer Cemiyeti" adını almıştır. 1935 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından uygun görülen "Türkiye Kızılay Cemiyeti" adını almıştır. Kızılay sağlık için çalışan bir Sivil Toplum Kuruluşudur